Ovome se nisu nadali: Kina priprema perfidnu osvetu Donaldu Trumpu i njegovoj dvojbenoj politici

Kina će početkom studenog smanjiti carine na više od 1500 proizvoda, no ljetošnje iskustvo, kad su snižene carine za uvoz svih automobila osim onih iz SAD-a, pokazuje da bi od toga mogle profitirati sve druge ekonomije osim američke, za čije proizvode Kini preostaju dodatne mjere

Unatoč takvoj općenitoj odluci, koja prema pravilima Svjetske trgovinske organizacije mora vrijediti za sve države s kojima trguje Kina, toj državi ostaje mogućnost da posebnim nametima povisi cijenu za robu koja dolazi iz SAD-a. To se već dogodilo ljetos u primjeru s automobilima. Prvo je početkom srpnja Kina srezala carinsku stopu za uvoz automobila s 25 na 15 posto, da bi nekoliko dana nakon toga na uvoz automobila iz SAD-a bila određena stopa od čak 40 posto. Uvoz američkih vozila je smanjen, a porasla je prodaja automobila iz Japana i Europe, i to toliko da je uvoz vozila u srpnju skočio za čak 50 posto, na najvišu razinu u povijesti - rekordnih 165.000 automobila.

Amerikanci su dosad u nekoliko krugova uveli ili povisili carine za više od polovice kineskog uvoza, a Kina je uvela ili najavila carine za gotovo cjelokupan svoj uvoz iz SAD-a. No istovremeno je snizila opću razinu carina i najnoviji potez je već drugi takav ove godine. Početkom srpnja Kina je smanjila carine na odjeću, kozmetiku, kućanske uređaje i niz drugih roba. Najnovijom odlukom vlasti za trećinu (s 12,2 na 8,8 posto) snižene su carinske stope za strojeve i električnu opremu, kojih je samo u prvih osam mjeseci ove godine Kina uvezla za više od 630 milijardi dolara, što je za petinu više nego lani. Stope za tekstil i građevinski materijal će se sniziti s 11,5 na 8,4 posto, a one za papirne proizvode sa 6,6 na 5,4 posto.

Državna kontrola medija omogućava Kini i da građane pozove na bojkot određenih proizvoda, što se dogodilo lani, kad je došlo do zahlađenja odnosa između Kine i Južne Koreje. Tri milijuna kineskih građana godišnje posjeti SAD i oni su znatan izvor prihoda za američku turističku industriju koja dominira u izvozu američkog uslužnog sektora prema Kini. Na kraju, Kini preostaje ekstreman odgovor u vidu embarga američkog uvoza iako bi to bilo suprotno stavu Pekinga koji posljednjih godina polako otvara kinesko tržište za ostale države. Embargo bi znatno utjecao na svjetsku trgovinu, no ekstremni potezi nisu nikakva novost. Sama Kina bila je pod embargom SAD-a od 1950. do 1972. godine.

Pregovori koji bi trebali zaustaviti daljnje zaoštravanje trgovinskih odnosa i rezultirati novim dogovorom u posljednje vrijeme ne donose nikakve rezultate. Kinezi su otkazali posljednji najavljeni sastanak, a očekuje se da se novih sastanaka neće biti barem do američkih parlamentarnih izbora početkom studenog. Kina se nada da bi moglo doći do promjena u parlamentu te da bi smanjile utjecaj republikanaca koji podržavaju Trumpa. Za to vrijeme će zasigurno, i za svaki slučaj, smišljati neke nove protumjere.