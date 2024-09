Što stoji iza odluke o Međugorju i hoće li se mijenjati?

Maštruko smatra da je ovo konačna odluka pape Franje o ukazanjima te da će eventualna revizija ovisiti samo o interesima Crkve u budućnosti.

'Odluka o ukazanjima nije na standbyu, ona je praktički donesena. Čim ju je Dikasterij donio, a Papa odobrio – to je to. Uvijek se naravno ostavlja mogućnost da se u budućnosti nešto mijenja, ali u kojoj budućnosti? To će isključivo ovisiti o interesima i procjenama Crkve kao institucije', dodaje on.