Što se događa sa smiljem? Prije tri godine svi su poludjeli za brzom zaradom, no ubrzo se dogodio obrat

Prije desetak godina taj biznis malo tko je ozbiljno shvaćao, prije pet godina odvijali su se fizički obračuni promućurnih vizionara, prije tri godine sve je izgledalo kao bajka i prilika za brzu zaradu, pa je logično da su se na nju zakačile stotine i tisuće ljudi. Posljednjih mjeseci, pak, kruže priče o masovnoj propasti i propadanju - zbilja, što se događa sa smiljem?

Prošlog mjeseca dovršena je nova berba ove aromatične, po svemu sudeći i blagotvorne biljke, mahom u Dalmaciji i u priobalju, a sa svih strana potiho se čuje kuknjava zbog višestruko niže cijene u odnosu na zlatno doba prije samo tri godine. Kilogram smilja, tvrdi se, u otkupu stoji tek pet kuna ili nešto više - za razliku od nekadašnjih 25 kuna. Pokušavajući doprijeti do srži problema tportal je naišao na nekoliko znakovitih podataka: recimo, Hrvatska službeno nema pojma koliko se ove biljke uzgoji, preradi i izveze, dok svi uključeni u proces - od malih proizvođača do velikih otkupljivača - s primjetnom dozom nervoze obijaju istupati u medijima. U razgovoru s nekima od njih doznali smo da odustaju od svojih poduzetničkih pothvata jer ne vide perspektivu, dok drugi tvrde da im ide sjajno i da čak planiraju širenje biznisa.

Logičan prvi korak bio je obratiti se Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK), instituciji koja bi trebala znati što se događa i u ovoj grani gospodarstva, no na nekoliko detaljnih pitanja o proizvedenim, prerađenim i izvezenim količinama, te o broju proizvođača i ljudi koji na tome rade, odgovoreno nam je izjavom da 'nemaju na raspolaganju zasebnu evidenciju o smilju'. Imaju, doduše, nešto podataka općenito o kategoriji 'aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja', pa smo se ponadali barem kakvoj konkretnoj brojci - ali ovdje smo dobili tek izvadak iz izvještaja Državnog zavoda za statistiku.

Drastičan porast proizvodnje

Uglavnom, površine pod 'aromatičnim, začinskim i ljekovitim biljem' od 2015. godine do danas skočile su 5.259 na 8.368 hektara, dok je njihova proizvodnja narasla s 2.700 na 7.450 tona godišnje. I to je to od HGK, bez udovoljavanja našoj želji da porazgovaramo s kakvim stručnjakom koji bi nam pojasnio što se događa na tržištu. Tportal je pronašao jednog od aktera, koji se već gotovo cijelo jedno desetljeće bavi upravo smiljem i iz prikrajka prati događaje. On nam ih je opisao dosta plastično:

'U početku smo imali dva velika igrača koji su se ponašali poput dva ovna na brvnu: pumpali su cijene i nastojali ostvariti monopol, pa makar i na vlastitu štetu. Nudili su po 25 kuna za kilogram smilja iako je čak i u to zlatno doba granica isplativosti za otkupljivače bila negdje oko 18 kuna. Nije ni čudo da su potpuno propali, ili su vrlo blizu toga', objašnjava naš sugovornik koji je inzistirao na zaštiti identiteta.

Sukob oko koncesije

'Potom su se mediji raspisali o novom unosnom biznisu, a ta dvojica javno su se počeli sukobljavati oko koncesija za branje smilja na državnom zemljištu, pa su se svi pomamili: krenula je masovna sadnja desetaka milijuna sadnica. Onda je u igru ušla BiH, gdje je preko dvije tisuće ljudi zasadilo desetke milijuna sadnica jer su bili potaknuti agresivnom kampanjom i tvrdnjama da će se sve prodati 'pa makar i cijela Hercegovina bila pod smiljem'. Kod njih je još gore, kilogram se otkupljuje za manje od četiri kune', dodaje isti sugovornik.