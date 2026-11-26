Kremlj je u četvrtak optužio Ukrajinu da pokušava proširiti rat s Rusijom na Sredozemno i Baltičko more, ocijenivši takve postupke vrlo opasnima.
Američki predsjednik Donald Trump i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte poručili su u zajedničkoj izjavi u srijedu, nakon sastanka na Floridi, da bi Rusija trebala izbjegavati poteze koji bi doveli do širenja rata u Ukrajini, koji je započela invazijom 2022. godine.
Njihova je izjava, čini se, bila upozorenje Moskvi da pažljivo razmotri odgovor na nedavne ukrajinske napade na ruske ciljeve daleko izvan zone sukoba.
Ukrajina je u nedjelju pomorskim dronovima potopila rusku ratnu korvetu u jednoj libijskoj luci, dan nakon što je dronovima napala ruski teretni brod povezan s vojskom u Finskom zaljevu.
Zabrinutost unutar NATO-a
Komentirajući zajedničku izjavu Trumpa i Rutteova, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da nitko ne želi širenje sukoba, ali je ustvrdio da upravo Ukrajina, a ne Rusija, pokušava proširiti područje sukoba.
"Što se tiče eskalacije sukoba u Ukrajini, čini se da je riječ o pokušajima kijevskog režima da proširi zemljopisni opseg tog sukoba. Svjedočimo terorističkim aktivnostima kijevskog režima na Sredozemnom i Baltičkom moru", rekao je Peskov novinarima tijekom telefonske konferencije.
"To ne može ne izazvati zabrinutost među obalnim državama, a vrlo vjerojatno i unutar NATO-a u cjelini. Naravno, nitko ne želi da se sukob proširi na nova područja, a riječ je o potencijalno vrlo opasnim postupcima kijevskog režima", dodao je.
Libijske vlasti osudile su postupke Ukrajine, kao i Italija, koja je poručila Kijevu da nije smio napadati ruske brodove u libijskim vodama te ga upozorila da ne širi rat na nova područja.
Norveška, koja snažno podupire Kijev, također je pozvala Ukrajinu na oprez pri izvođenju operacija u Baltičkom moru, istaknuvši važnost očuvanja stabilnosti u područjima u svojoj blizini.