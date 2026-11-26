Američki predsjednik Donald Trump i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte poručili su u zajedničkoj izjavi u srijedu, nakon sastanka na Floridi, da bi Rusija trebala izbjegavati poteze koji bi doveli do širenja rata u Ukrajini, koji je započela invazijom 2022. godine.

Njihova je izjava, čini se, bila upozorenje Moskvi da pažljivo razmotri odgovor na nedavne ukrajinske napade na ruske ciljeve daleko izvan zone sukoba.

Ukrajina je u nedjelju pomorskim dronovima potopila rusku ratnu korvetu u jednoj libijskoj luci, dan nakon što je dronovima napala ruski teretni brod povezan s vojskom u Finskom zaljevu.