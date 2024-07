Što je sad ovo? Nad Slovenijom se razvila oluja, hoće li prijeći u Hrvatsku?

𝐍𝐞𝐯𝐢𝐡𝐭𝐧𝐨 𝐝𝐨𝐠𝐚𝐣𝐚𝐧𝐣𝐞



🌩Nad Furlanijo-Julijsko krajino je nastal velik in organiziran nevihtni sistem, ki se pomika v smeri severovzhod-vzhod in bo kmalu dosegel zahodno Slovenijo.



⚠️Spremljajo ga lahko močni nalivi in sunki vetra, ni izključena tudi toča. pic.twitter.com/3VvU2DQa5X