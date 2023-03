Što će biti s oporezivanjem privatnih iznajmljivača? Treba odvojiti rentijerstvo od trurističog smještaja u domaćinstvima

Privatni smještaj 'temelj' je turizma, stoga treba biti pažljiv u bilo kakvom novom oporezivanju tog smještaja, poručeno je u subotu sa Foruma obiteljskog smještaja (FOS).

"Sve dok u Hrvatskoj nema dovoljno hotela, u čemu za mediteranskom konkurencijom zaostajemo dva do tri puta, obiteljski ili privatni smještaj će imati jako važnu ulogu u turističkoj ponudi", rekao je potpredsjednik HGK za poljoprivredu i turizam Dragan Kovačević.

Važno bi, naglasio je, bilo klasificirati ponudu smještaja da se odvoji rentijerstvo od smještaja u domaćinstvima, jer rentijerstvo je ne samo nelojalna konkurencija privatnom i drugom registriranom smještaju, nego i dodatni pritisak na komunalnu i drugu infrastrukturu, a bez davanja koja plaćaju domaćinstva koja se time bave.

S obzirom na ulaganja, smatra da taj smještaj treba imati dulju sezonu, sada ima tek 15 postotnu godišnju popunjenost.

Očekuje da će nova analiza tog smještaja, koju za HTZ izrađuje Institut za turizam, pridonijeti i sagledavanju koraka za njegov dalji razvoj.

Analiza će biti gotova u svibnju i bit će i podloga za novo brendiranje i promociju privatnog smještaja, kazao je direktor HTZ-a Kristjan Staničić.

Udovičić: Još se ne ide u smjeru novog oporezivanja

Na novinarski upit o novim prijedlozima za oporezivanje tog smještaja, ravnateljica uprave iz Ministarstva turizma i sporta Monika Udovičić kazala je da treba vidjeti što će pokazati analiza, ali da se još ne ide u smjeru novog oporezivanja.

I na razini EU se oko toga raspravlja i razmatraju nove direktive koje bi regulirale to iznajmljivanje i da se smanji ili i zaustavi pružanje usluga na crno,

"Ne mogu odgovoriti je li u Hrvatskoj to iznajmljivanje 'na crno' 30 posto ili koliko, mogu samo nagađati, to je bolje pitati Državni inspektorat", odgovorila je Udovičić, dodajući da je Strategijom turizma do 2030. predviđena modernizacija kategorizacije svog turističkog smještaja, pa tako i privatnog.

Pinezić: Svaka intervencija mora biti dobro promišljena

Savjetnik za razvoj turizma u lokalnoj zajednici i jedan od najboljih poznavatelja kretanja u obiteljskom turizmu Nedo Pinezić istaknuo je kako je ta vrsta turizma važna za mnoge lokalne zajednice i ostanak mladih u njima, pa stoga i svaka porezna intervencija u taj segment treba biti dobro promišljena i pažljiva.

"Puno ima šumova na vezi, dezinformacija i nepoznavanja materije", kaže Pinezić i dodaje kako su lokalna zajednica i ljudi koji u njoj žive i rade iznajmljivači smještaja u svom domaćinstvu. "To im je zapravo tzv. drugi dohodak, a oni ujedno plaćaju i porez na prvi dohodak jer ili su negdje zaposleni ili su obrtnici. A kod drugog dohotka od imovine i imovinskih prava imamo cijelu grupaciju prihoda gdje je i stanodavstvo u pitanju, i najam poslovnih prostora i sl., i kada se govori o poreznoj reformi zahvaća se cijela ta grupa. Želimo vidjeti u kojem će pravcu to ići", istaknuo je Pinezić.

Poručio je da oko teme porezne reforme i davanja treba dobro proučiti to područje i sagledati što u eventualnim novim poreznim koracima donosi veću korist ili možda štetu.

Iznio je i podatak da su stranci u zadnje tri godine u Hrvatskoj kupili oko 30 tisuća nekretnina, od kojih se oko pet tisuća registriralo za pružanje usluge usluge smještaja, a kako su oni financijski 'jači' i mogu više ulagati, domaći iznajmljivači strahuju od te nelojalne konkurencije.

Stoga Pinezić smatra da treba bolje regulirati tzv. nekomercijalni smještaj sa oko 300 tisuća objekata u kojemu povremeno borave vlasnici i njihove obitelji i prijatelji, bez plaćanja svakog noćenja i davanja koja plaćaju oni koji su registrirani za iznajmljivanje.