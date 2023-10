Stjenice uselile u riječki neboder, šire se po katovima: 'Kći su izgrizle dok je spavala'

Kaže da je predstavnik stanara rekao je da je navodno u stan na 15. katu bila dezinsekcija i to više puta, ali da se ništa nije riješilo. "Oni su valjda trenutno žarište i navodno im stjenice i danju šetaju po zidovima i namještaju. I moj muž je zvao bio deratizaciju te su mu rekli da prostor špricamo sredstvima protiv buba i komaraca koji se mogu kupiti u dućanu", rekla je za RTL Danas. Kupili su i parni čistač, neke su stvari drže u hladnjaku jer su pročitali da stjenice umiru na -17 Celzijusovih stupnjeva, a da odjeću treba oprati na 60 stupnjeva.

Nakon nekoliko dana shvatili su da su to stjenice. "Primijetila sam i na sebi plikove, ali sam mislila da su možda komarci, stjenice mi nisu padale na pamet. Treće jutro na krevetu sam vidjela malu crnu bubicu, one su se namnožile", rekla je Marina pokazujući izmet kukaca koji se nakupio na podnici ispod madraca.

Marina je čula da su se male napasti pojavile i u stanovima na 11. i 16. katu.

Pred RTL-ovim kamerama je i susjeda Ivana Vuković rekla da je u panici da stjenice ne stignu i do njezinog stana: "Kažu da je to teško za iskorijeniti, da je to strašno. Valjda će nam netko pomoći", rekla je Ivana.