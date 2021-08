Stiglo je osvježenje, no još uvijek ne svima: Pogledajte kad će kiša i grmljavina rashladiti istok i jug zemlje

U većem dijelu zemlje danas će biti promjenjivo oblačno i nestabilno, no na istoku Slavonije i jugu Dalmacije danas će biti još uvijek vruće

Najviša temperatura zraka od 30 do 35 °C, na istoku i u Dalmaciji i malo viša.

Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak.

U ponedjeljak u većini krajeva djelomice sunčano, a uz promjenljivu naoblaku ponegdje će biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, uglavnom na sjevernom Jadranu i u zapadnoj unutrašnjosti. Najsunčanije će biti u Dalmaciji gdje će se zadržati suho.

Na kopnu vjetar slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverni, a u gorskim predjelima jugozapadni.

Na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer u okretanju na jugo.

Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18 na kopnu i od 20 do 25 na Jadranu, dok će najviša dnevna biti između 24 i 28 u unutrašnjosti te od 27 do 32 °C duž obale.