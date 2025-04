Stiglo istraživanje: Nisko povjerenje građana u ključne institucije opasno je za demokraciju

Najznačajniji porast povjerenja bilježi predsjednik države, a zanimljiv je i porast povjerenje u civilno društvo, pokazali su rezultati.

Svjetlana Knežević, zamjenica izvršne direktorice Gonga, kazala je da se bez povjerenja društvene spone i društveni odnosi lako rastaču, a to je opasno za demokraciju. “Gong želi društvo aktivnih građana i građanki, ali i društvo odgovornih institucija. A za to je potreban zajednički napor različitih aktera - od civilnog društva i medija, preko akademske zajednice do vlasti”, kazala je.

Anketno istraživanje je provedeno tijekom veljače i ožujka na nacionalnom probabilističkom uzorku od 690 osoba, u dobi od 18 do 65 godina, koji koriste internet. Riječ je o trećem valu istraživanja koja se provode od 2022. godine. Ispitanici u posljednje tri godine najviše povjerenje izražavaju prema članovima i članicama vlastite obitelji, zatim u manjoj mjeri znanstvenicima, ljudima druge nacionalnosti i vojsci.