Stigla zima. Snijeg, kiša i jak vjetar u većem dijelu Hrvatske, DHMZ izdao upozorenja

Pretežno oblačno s kišom, duž obale i pljuskovima praćenim grmljavinom. U Gorskom kotaru i na Jadranu mjestimice obilnija oborina, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za petak

Na kopnu umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak, na istoku zemlje i jugoistočnjak. Najviša dnevna temperatura na Jadranu i u istočnoj Hrvatskoj bit će od 10 do 15, a u ostatku zemlje od 5 do 8 stupnjeva Celzija.

DHMZ je izdao narančasti alarm za riječko područje i Gorski kotar, odnosno upozorenje na moguću obilniju kišu zbog koje je moguće poplavljivanje imovine i prometne mreže. Navode i kako je moguć prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom.

Upozoravaju i na opasne uvjete za vožnju zbog smanjene vidljivosti i mogućnosti proklizavanja na mokrim kolnicima.

Izdan je i žuti alarm zbog pojačanog vjetra duž cijelog Jadrana.

U subotu će biti umjereno do pretežno oblačno s kišom, susnježicom i snijegom, razmjerno vjetrovito i osjetno hladnije. U unutrašnjosti će povremeno padati oborina na granici kiše i snijega, mjestimice uz stvaranje tanjeg snježnog pokrivača, dok će u višim predjelima, osobito u Gorskom kotaru, snježni pokrivač biti i deblji.

Uz povremenu kišu duž obale moguća je i pokoja pahulja snijega, osobito na sjevernom Jadranu nošena jakom burom. Vjetar će na istoku biti umjeren sjeverozapadni, a u Dalmaciji veći dio dana jugozapadni, na krajnjem jugu mjestimice i olujan južni.

Najniža temperatura između 0 i 5, u gorju i niža, u Dalmaciji od 9 do 13, a najviša u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu od 1 do 6, u Dalmaciji od 10 do 15 stupnjeva Celzija.

U galeriji u nastavku pogledajte gdje će sljedećih dana padati snijeg i kiša: