Stigla prava zima: Kiša i snijeg će padati u gotovo cijeloj zemlji, bura bi ga mogla donijeti i na more

DHMZ nam za nedjelju prognozira oblačno i vjetrovito vrijeme s obilnim oborinama, a zimsko vrijeme nastavit će se i sljedećeg tjedna

Najviša temperatura zraka u unutrašnjosti uglavnom od -1 do 2, a duž obale i na otocima između 6 i 11 °C.

U ponedjeljak na kopnu oblačno, ponegdje uz snijeg i daljnje stvaranje snježnog pokrivača. Najmanje snijega očekuje se na sjeverozapadu.

Na moru promjenljiva naoblaka, a mjestimice malo kiše past će uglavnom u Dalmaciji, dok na sjevernom Jadranu može biti snijega nošenog burom. Duljih sunčanih razdoblja bit će u Istri.

Vjetar na kopnu slab, prijepodne i umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita i olujna s orkanskim udarima, koja će popodne slabjeti.

Temperatura zraka na kopnu uglavnom od -4 do 1 °C. Na moru najniža temperatura od 1 na sjevernom Jadranu do 7 na jugu Dalmacije, a najviša dnevna većinom od 5 do 10 °C.