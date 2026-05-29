Vikend nam donosi temperature do 34 °C, ali i nagli preokret

Bit će sunčano, ujutro na Jadranu ponegdje umjerena i povećana naoblaka, uglavnom na sjevernom dijelu rijetko malo kiše ili pljusak, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za petak. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena bura, ujutro te ponovno navečer mjestimice jaka, poslijepodne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Vrlo toplo, na Jadranu i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu između 25 i 30 stupnjeva Celzija
U subotu u unutrašnjosti pretežno sunčano. Od nedjelje postupno nestabilnije, lokalno uz pljuskove praćene grmljavinom ponajprije u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj, u ponedjeljak i u Gorskoj Hrvatskoj, javlja HRT.
Promjena vremena
Polje visokog tlaka zraka i termički greben nad Europom sporo se pomiču prema istoku. Ciklonalni poremećaji s Atlantika zaobilaze anticiklonu sa sjeverne strane te sjevernom putanjom putuju prema Skandinaviji i Baltiku. Manja količina nestabilnog zraka kruži nad sjeverom Italije i sjevernim Jadranom, što uz porast dnevnih temperatura i jaku konvekciju (uzdizanje toplog zraka) uzrokuje lokalna nevremena.
U subotu će jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti biti oko 15 °C, a na Jadranu, uz slab efekt fenske bure, od 18 do 22 °C. Tijekom dana očekuje se slab razvoj dnevne naoblake, uglavnom u gorskim krajevima i na sjevernom Jadranu. Najviša dnevna temperatura bit će za jedan do dva stupnja viša nego danas pa su mogući i maksimumi do 34 °C. Na Jadranu će puhati slab do umjeren maestral, prognozira meteorologinja N1 Tea Blažević.
U nedjelju navečer slijedi promjena vremena povezana s prolaskom hladne fronte sjeverno od Alpa. Manja količina nestabilnog zraka prijeći će alpsku prepreku ili je zaobići kroz Bečka vrata te će u nedjelju poslijepodne i navečer uzrokovati promjenu vremena.
Prije prolaska fronte južno strujanje donijet će vlažan zrak s Jadrana pa će vrijeme biti sparno, a najviša dnevna temperatura bit će oko i iznad 32 °C. Poslijepodne i navečer očekuju se porast naoblake sa sjeverozapada, jačanje vjetra, grmljavina i pljuskovi, a mjestimice u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti moguća je i tuča.