Vikend nam donosi temperature do 34 °C, ali i nagli preokret

U subotu u unutrašnjosti pretežno sunčano. Od nedjelje postupno nestabilnije, lokalno uz pljuskove praćene grmljavinom ponajprije u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj, u ponedjeljak i u Gorskoj Hrvatskoj, javlja HRT.

Promjena vremena

Polje visokog tlaka zraka i termički greben nad Europom sporo se pomiču prema istoku. Ciklonalni poremećaji s Atlantika zaobilaze anticiklonu sa sjeverne strane te sjevernom putanjom putuju prema Skandinaviji i Baltiku. Manja količina nestabilnog zraka kruži nad sjeverom Italije i sjevernim Jadranom, što uz porast dnevnih temperatura i jaku konvekciju (uzdizanje toplog zraka) uzrokuje lokalna nevremena.

U subotu će jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti biti oko 15 °C, a na Jadranu, uz slab efekt fenske bure, od 18 do 22 °C. Tijekom dana očekuje se slab razvoj dnevne naoblake, uglavnom u gorskim krajevima i na sjevernom Jadranu. Najviša dnevna temperatura bit će za jedan do dva stupnja viša nego danas pa su mogući i maksimumi do 34 °C. Na Jadranu će puhati slab do umjeren maestral, prognozira meteorologinja N1 Tea Blažević.

U nedjelju navečer slijedi promjena vremena povezana s prolaskom hladne fronte sjeverno od Alpa. Manja količina nestabilnog zraka prijeći će alpsku prepreku ili je zaobići kroz Bečka vrata te će u nedjelju poslijepodne i navečer uzrokovati promjenu vremena.

Prije prolaska fronte južno strujanje donijet će vlažan zrak s Jadrana pa će vrijeme biti sparno, a najviša dnevna temperatura bit će oko i iznad 32 °C. Poslijepodne i navečer očekuju se porast naoblake sa sjeverozapada, jačanje vjetra, grmljavina i pljuskovi, a mjestimice u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti moguća je i tuča.