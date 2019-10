Stanković: Članovima moje obitelji prijete silovanjem. Trudit ću se sačuvati ih od takvih gadosti

Nakon emisije Nedjeljom u 2, zbog koje su se užarile društvene mreže, ali i stigle osude na račun voditelja, na Facebooku se oglasio Aleksandar Stanković

Stanković je u statusu na stranici emisije 'Nedjeljom u dva' na Facebooku napisao kako nema potrebu dodatno objašnjavati svoja stajališta jer je u karijeri imao više desetaka emisija na temu zaštite ljudskih, ženskih, manjinskih, seksualnih i drugih prava. 'Tko hoće vjerovati da mrzim žene, ili nekog trećeg nakon 20 godina javnog obavljanja ovog posla - slobodno. Međutim nakon jučerašnje emisije s Jelenom Veljačom javilo se više novinara s istim pitanjem jesam li u svađi s gošćom i što sam točno mislio kada sam govorio o slučaju Salme Hayek. Gošća i ja se nismo osobno sukobili, sučelili smo stajališta, a to se događa u svakoj Nu2. Govoreći o poznatoj holivudskoj glumici, u polemici sam iznio i stajalište kako nije trebala ostati u poslovnom odnosu s nekim tko ju je seksualno uznemiravao. To mislim i dalje. U smislu zadovoljenja pravde potrebno i društveno poželjno bilo bi da je prijavila zlostavljača, ali prihvaćam sugestiju gošće da svaka žrtva treba sama odlučiti kada će i hoće li to napraviti', napisao je Stanković.

Podsjetimo, spor između Stankovića i njegove gošće Jelene Veljače nastao je nakon pitanja o inicijativi Me Too, nastale nakon slučaja zlostavljanja poznatog producenta Harveyja Weinsteina. Stanković je pitao Veljaču zašto si je Salma Hayek dopustila da je Weinstein zlostavlja i zašto je o tome šutjela 14 godina. Voditelj je rekao da mu to ne zvuči uvjerljivo.

'To je izjava koja se često čuje kada se govori o seksualnom nasilju. Vi sekundarno viktimizirate Salmu Hayek. To bi vam rekla svaka stručnjakinja. To nije zdravorazumsko razmišljanje. Vi ste bijeli heteroseksualni muškarac na poziciji moći. Vi ne razumijete da muškarci i žene, čak da su na istoj poziciji moći, nisu ravnopravni. To feminizam pokušava reći već jako dugo. Nije isto vodi li muškarac ili žena Nedjeljom u 2', istaknula je Veljača.

Kada ju je Stanković upitao bi li se ponijela poput Salme Hayek 2002. godine, ona je odgovorila: 'Možda. Zato što je Harvey Weinstein u tom trenutku bog i batina Hollywooda. Svakoj ženi kada dođe do određene točke uspjeha, njoj je nevjerojatno teško. Kolike prepreke mora prijeći i maknuti sa strane... Prva je misao strah hoću li opstati. Jedina osoba koja je odgovorna za nasilje jest silovatelj. Meni je žao da vama nije jasno zašto moćne žene ne prijavljuju to i ostaju u tim odnosima.'