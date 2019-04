Stanišić: Bude li potrebno zbog presude ću sazvati izvanrednu sjednicu splitskog Gradskog vijeća

Predsjednik splitskog Gradskog vijeća Igor Stanišić (HGS) je najavio mogućnost sazivanja izvanredne sjednice tog vijeća zbog sudske presude po kojoj Grad Split treba platiti 150 milijuna kuna obeštećenja dr. Nebojši Kneževiću i drugim vlasnicima zemljišta na Trgovačko transportnom terminalu Split (TTTS)

"Trenutačno ni dr. Knežević ni Grad Split nisu dobili ni jedan službeni papir da je to tako. Imamo informaciju iz medija ali konkretan papir nemamo. Čim dobijemo taj papir ja ću onda u dogovoru sa svim opcijama (strankama), ako se ukaže potreba, sazvati izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća," izjavio je Stanišić novinarima.

Stanišić je poručio kako mu nije jasno zašto se išlo u javnost s informacijom o presudi prije no što je stigao službeni dokument o tomu.

Na upit zašto je Grad u četvrtak izašao u javnost s informacijom o toj presudi, ako nije odbio službenu potvrdu, Stanišić je kazao kako ni njemu to nije jasno.

"To ni meni nije jasno zašto je netko izašao i rekao da ide kod premijera i sve ostalo ako nemamo niti jedan papir. To nije pitanje za mene," rekao je Stanišić, aludirajući na jučerašnji odlazak splitskog gradonačelnika Andre Krstulović Opare u Zagreb na sastanak s premijerom Andrejom Plenković. Odgovarajući na pitanje je li o ovoj presudi bilo komunikacije između njegove stranke HGS-a (Hrvatske građanske stranke) i HDZ koji su koalicijski partneri u splitskom Gradskom vijeću i čine natpolovičnu većinu, Stanišić je odgovorio niječno. "Znam da je gospodin Knežević 29. srpnja 2014. pokrenuo tužbu nakon što je prethodno bio povukao tužbu, jer Grad nije ispoštovao zahtjeve i onda je 22. kolovoza 2016. godine došla u Grad presuda prvog stupnja. Nakon toga nemam informacija što se dešavalo," kazao je Stanišić. On je također novinarima rekao kako je izložen mnogim telefonskim pozivima građana koji izražavaju zabrinutost zbog novonastale situacije u Splitu nakon objavljivanja informacije o toj sudskoj presudi.

"Ako i dođe od blokade Grada, hladni pogon se održava. To znači da će tete u vrtićima, vatrogasci i socijala dobivati svoje plaće i naknadu, ali neće biti novaca za neke gradske projekte," poručio je Stanišić.

Splitska Gradska uprava je u četvrtak priopćila kako je Split izgubio spor u korist Nebojše Kneževića i drugih vlasnika zemljišta na TTTS-u u istočnom dijelu grada, što je službenica Grada Splita neslužbeno doznala od ovlaštene osobe u splitskom sudu, izvijestili su u četvrtak iz splitske Gradske uprave, ističući da će - ako se ta presuda potvrdi - biti ugroženo normalno funkcioniranje Grada.