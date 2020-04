Srbija će uskršnje blagdane provesti u 80-satnoj karanteni, najdužoj od uvođenja izvanrednog stanja zbog pandemije koronavirusa, a odlukom vlade o policijskom satu od petka u 17 sati do utorka u pet ujutro bit će praktički zabranjena i sva uskršnja slavlja

Odluku, koju vlada Srbije tek treba službeno usvojiti, u utorak je najavio je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u večernjem dnevniku radio-televizije Srbije. Policijski sat će trajati od petka u 17h do utorka u pet ujutro, rekao je Vučić, uvjeravajući da je do petka popodne dovoljno vremena da se ljudi ospkrbe i oboje uskršnja jaja "jer se to uglavnom radi na Veliki petak", te da je ponedjeljak "ionako neradni dan".

Pravoslavni vjernici ove godine Uskrs slave 19. travnja. Sinod Srpske pravoslavne crkve (SPC) zatražio je ranije prekid zabrane kretanja zbog uskršnjih liturgija, ali za epiemiologe i stručnjake iz Kriznog stožera "nema dvojbe" i naglašavaju kako je "jasno stajalište struke" o molbi Sinoda SPC-a.

"Bilo kakvo okupljanje i ponašanje koje će povećati rizik za nastanak infekcije i bilo što drugo što je visok rizik, općenito, za zdravlje populacije. Nemamo kompromise i mišljenje struke je vrlo jasno. Dosta vjere i snage potrebno da se ponašamo kolektivno kako je najbolje za nas", poručila je dr. Darija Kisić Tepavčević iz Kriznog stožera.

Vučić je večeras najavio da će ponovno razgovarati s patrijarhom, ali će ustrajati u potpori liječnicima. Nemojte imati nikakvu sumnju da ću podržati liječnike ili struku, ali nam ne pada na pamet da uhićujemo vladike i svećenike. Molit ću patrijarha i klečat ću pred njim, samo da razumije našu želju, a mi želimo da pobijedi život. Ako molbe ne urode plodom, vidjet ćemo koje ćemo mjere poduzeti, rekao je Vučić za RTS.