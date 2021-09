Splitska bolnica na udaru je još jednog vala epidemije, ravnatelj KBC-a: Situacija je ozbiljna

Najviše novozaraženih u odnosu na broj stanovnika ima Splitsko-dalmatinska županija. Splitska bolnica na udaru je još jednog vala epidemije

'Situacija je zaista ozbiljna. Mi smo jutros imali 103 bolesnika, a od toga ih je 31 bilo na respiratoru. Njih 25 su pozitivni na Covid-19, a još je šestoro onih koji su na respiratoru a bili su ranije bili pozitivni na Covid-19, prema tome liječe se od iste bolesti. Nikad toliko bolesnika nije bilo na respiratoru, to je više nego dvostruko više nego to je to bilo ranije. Međutim, te bolesnike i znatno bolje i uspješnije i odvajamo od respiratora, tri puta uspješnije nego ranije. No ponavljam još jednom ovo je veliko opterećenje za KBC', naglasio je Meštrović za Dnevnik HRT-a .

Koliko je ozbiljna situacija u splitskom KBC-u s obzirom na to da broj pacijenata raste doslovno iz dana u dan rekao je ravnatelj KBC-a Split Julije Meštrović.

Iznio je i podatke o bolesnima koji su na respiratoru. 'Od bolesnika na respitaru 90 posto njih nije cijepljeno, dok ih je 10 posto bilo. Od preminulih od 1. srpnaj do danas samo šest posto je onih koji su bili cijepljeni, a čak 94 posto ih nije bilo cijepljeno. To su uvjerljivi podaci koji govore u prilog tome da se moramo cijepiti. Još jednom pozivam sve svoje sugrađane da se cijepe, To je način da sačuvamo zdravstveni sustav i KBC Split.



KBC Split je najopterećenija bolnica u Hrvatskoj bez premca. Imali smo uspješnu turističku sezonu ali to znači da su svi naši hitni prijemi radili više nego inače. Mi smo bolesnike s Covidom počeli primati ranije ego ostale bolnice. Mi smo imali u jednom trenutku 65 posto od svih na respiratoru i to se nastavlja do danas. Da bismo se pripremili za nastavak broja bolesnika koji se povećava, neke smo odjele morali preseliti', rekao je Meštrović.