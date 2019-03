Split nabavlja 34 nova autobusa koji će po jednoj stvari biti jedinstveni u Hrvatskoj

Do sredine listopada stanovnici Splita i okolice dobit će 34 potpuno nova moderna gradska autobusa prilagođena i za osobe s invaliditetom vrijedna oko 74 milijuna kuna - 85 posto tog novca sufinancirano je iz Kohezijskog fonda EU, a 15 posto iz državnog proračuna

Gradonačelnik Andro Krstulović Opara osobito je ponosan i zadovoljan što će novi autobusi, kao i ostali koji će dolaziti nakon njih, biti prilagođeni osobama s invaliditetom na čemu, kaže, posebno inzistira jer gradska uprava itekako vodi računa o prilagodbi ne samo javnog prijevoza, nego i svih drugih barijera u gradu.

"Ova nova flota od 34 autobusa značajno će podići kvalitetu našeg javnog prijevoza. Promet je značajni čimbenik razvoja našeg grada i županije, zato je važno imati uslugu na najvišem nivou, a to znači svima dostupne, točne i sigurne autobuse. S ministricom Žalac smo potpisali ugovor o sufinanciranju dodatnih 18 autobusa, čiji je natječaj u tijeku te vjerujem da ćemo na zimu imati vrlo konkretne informacije o dolasku tih novih autobusa. Idu bolji dani za Promet", kazao je.

Pomoćnik ministra mora, prometa i infrastrukture Mario Madunić izrazio je zadovoljstvo što to ministarstvo sudjeluje u podizanju kvalitete javnog gradskog prijevoza. Novi autobusi trebali bi pridonijeti sigurnosti i udobnosti kvalitete javnog gradskog prijevoza u Splitu, ali i riješiti pitanje zastarjelog i nedostatnog voznog parka. Napomenuo je kako je to direktan efekt članstva Hrvatske u EU, te da se to ne provodi samo u Splitu, već i u Zagrebu, Sisku, Vinkovcima, Osijeku, Puli, Rijeci, Zadru i Dubrovniku.

Prihvatljivi troškovi za nove autobuse u devet većih gradova oko 315 milijuna kuna, EU financira 267 milijuna

"Prihvatljivi troškovi su 315 milijuna kuna, od čega EU financira 267 milijuna kuna, a najveći udio u tome ima Split koji je to i zaslužio s obzirom da je bio u najlošijem stanju. Vlada je, uz grad Split, napravila sve što može da se novac osigura", istaknuo je Madunić.

Gradska tvrtka Promet obavlja prijevoz na 24 lokalne linije, 41 županijsku liniju, te tri međužupanijske linije i to većinom na području 16 suvlasnika, a to su gradovi Split, Solin, Kaštela, Trogir i Omiš, te općine Primorski Dolac, Prgomet, Lećevica, Klis, Dugopolje, Marina, Muć, Podstrana, Seget, Šolta i Šestanovac. Dužina svih linija iznosi oko 1660 kilometara.

Ta je tvrtka krajem 2017. godine raspolagala sa 146 autobusa prosječne starosti oko 13 godina, a u siječnju prošle godine nabavljeno je devet rabljenih zglobnih gradskih vozila, pa ih je trenutno 155. Od 668 zaposlenika Prometa njih 340 su vozači koji godišnje prevezu više od 34,6 milijuna putnika i prijeđu oko 8,7 milijuna kilometara.