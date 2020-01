Spasitelj ljevice, ali ne i ljevičar: Milanović na Pantovčak nosi teret strastvene svađalice. Tvrdi da je sazrio. Vjerujete li mu?

Peti hrvatski predsjednik, ujedno i drugi koji u svojoj biografiji ima i premijersku funkciju, sve je samo ne nepoznanica: pamti ga se kao neobuzdanog, otresitog i nestrpljivog. Zapravo, jedino pitanje koje se nakon nedjeljne izborne pobjede postavlja jest - hoće li sam sebe uspjeti ukrotiti i je li dovoljno pripitomljen. Po prvom pobjedničkom govoru čini se da jest, no to je ipak samo prvi i pobjednički govor

Zoran Milanović pošteno je odigrao izbornu utakmicu i pošteno pobijedio: za razliku od protukandidatkinje konstantno je smanjivao očekivanja i naglašavao ograničene predsjedničke ovlasti, obećavao 'normalno' i tumačio da se 'ništa bitno neće promijeniti'. U kombinaciji sa superiornim retoričkim sposobnostima i zahvaljujući serijski produciranim gafovima Kolinde Grabar Kitarović, ali i mobilizaciji ljevice zgrožene mogućnošću još jednog mandata osobe koja ih smatra 'krivim' dijelom Hrvatske, njegov trijumf je, zapravo, bio očekivan.

Na pitanje o tome je li i u kojoj mjeri pripitomljen mnogi će ipak prezrivo odmahnuti rukom i upozoriti da je tu previše strasti za politikom i da se teško može očekivati njegovo stajanje sa strane i svođenje na ceremonijalnu i protokolarnu figuru. Zapaprit će negdje, sigurno.

Mlađahni Zoran, od oca HDZ-ovca i zamjenika ministra u jednoj od prvih hrvatskih vlada, u SDP se učlanio tek 1999. godine. Prethodno se već bio zaposlio u Ministarstvu vanjskih poslova i krstario različitim međunarodnim misijama, od ratnog Azerbajdžana do mirnog Bruxellesa. Pobjedom koalicijske vlasti vraća se u Zagreb i postaje pomoćnik ministru vanjskih poslova Toninu Piculi, a nakon izgubljenih izbora snažnije se angažira u SDP-u i postaje član Glavnog odbora, nešto kasnije i glasnogovornik stranke. Legenda plasirana u to doba glasi da je Ivica Račan na samrti upravo njega predložio za nasljednika, te da se upravo na njega odnosila sintagma o 'mladim snagama' koje trebaju preuzeti stranku, što je kasnije više puta osporeno, no svejedno je imalo učinka: sa 150 glasova razlike on pobjeđuje Željku Antunović i osvaja SDP.