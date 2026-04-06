Spašen 41 rudar: Bili su zarobljeni pod zemljom nakon ukrajinskog napada

Leonid Pasečnik, čelnik regije kojeg je imenovala Moskva, rekao je da je rudniku vraćena struja te da su radnici izvučeni na površinu. Dodao je da nitko od rudara nije ozlijeđen te da nikome nije bila potrebna liječnička pomoć.

Ranije je Pasečnik rekao da je ukrajinski napad oštetio trafostanicu koja opskrbljuje rudnik, ostavivši radnike zarobljene pod zemljom dok su spasilačke operacije bile u tijeku. Kijev nije komentirao incident.