Putnici koji će od petka dolaziti u Španjolsku iz inozemstva morat će provesti 14 dana u karanteni kako bi se spriječilo širenje koronavirusa u zemlji, objavljeno je u utorak, dok vlada istovremeno popušta mjere uvedene prije dva mjeseca.

Španjolska, koja ima zatvorene granice i ne dopušta turistička putovanja, tu je mjeru uvela za svoje državljane koji su se vraćali posljednjih tjedana iz inozemstva. Sada će biti uvedena za sve putnike iz inozemstva osim za vozače kamiona, zrakoplovno osoblje, radnike koji svakodnevno prelaze granicu iz susjedne Francuske i Portugala, te za zdravstvene radnike koji ulaze u Španjolsku kako bi liječili oboljele.

Mjera stupa na snagu u petak te će trajati najmanje do okončanja izvanrednog stanja proglašenog do 25. svibnja, a koje će vjerojatno biti produljeno. Očekuje se da bi njegovim produljenjem bila produljena i ova mjera. Španjolska, koja tek izlazi iz jedne od najstrožih karantena, do sada je restriktivne mjere, uvedene sredinom ožujka, četiri puta produljivala.

Produljenje mjere karantene za dolaske iz inozemstva na ljeto jako će pogoditi španjolsku turističku industriju koja ostvaruje 12 posto bruto domaćeg proizvoda.

Oko 80 milijuna turista svake godine posjeti Španjolsku, uživajući u turističkim atrakcijama, od obalnih turističkih središta do povijesnih gradova poput Granade ili Toleda.

Karantena koja bi se produljila na ljeto imala bi ozbiljne posljedice po španjolski turizam.

Španjolska vlada počela je prije deset dana, unatoč trajanju izvanrednog stanja, postupno i kontrolirano popuštati jedne od najstrožih mjera u Europi.

Od ponedjeljka je 51 posto od 47 milijuna stanovnika prešlo iz inicijalne nulte u prvu fazu popuštanja mjera, jer je u njihovim provincijama broj zaprimljenih u bolnicama drastično pao, a širenje virusa stavljeno pod kontrolu. Kanarski otoci, sjeverne pokrajine Galicija i Baskija, te dio južne pokrajine Andaluzije prešli su u tu novu fazu, no niti ondje se ne smije putovati izvan provincija unutar tih pokrajina.

Španjolska je jedna od zemalja najjače pogođenih pandemijom koronavirusa te bilježi 26.000 umrlih povezano s koronavirusom te 220.000 zaraženih.

U utorak je objavljeno da je na dnevnoj razini zabilježeno 426 stanovnika pa je ukupan broj oboljelih 228.030. Od toga je izliječeno 138.980 ljudi.

Istovremeno je preminulo dodatnih 176 pacijenata te je broj žrtava porastao na 26.920.