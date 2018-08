Španjolska otvara prvi LGTB umirovljenički dom

Regionalna vlada Madrida dala je zeleno svjetlo za otvaranje doma za umirovljenike namijenjenog LGTB osobama koji bi se financirao javnim novcem

To je pokušavao učiniti preko 'Fondacije 26. prosinca', udruge čiji je predsjednik i koja je ime dobila po datumu iz 1979. godine. Na taj dan poništen je zakon prema kojemu su homoseksualne osobe mogle biti zatvarane tijekom diktature generala Francisca Franca, na vlasti u Španjolskoj od 1939. do 1975. godine.

Federico Armenteros, danas sedamdesetogodišnjak, desetljećima se zalagao za otvaranje takvog specijaliziranog doma za LGTB osobe (eng. Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender people).

Armenteros je započeo ovaj projekt potaknut osobnim iskustvom iz umirovljeničkog doma iz kojeg su ga izopćili ostali stanovnici jer je bio gay.

'Okrenuli su se protiv mene i vrijeđali me', rekao je u jednom intervjuu 2011. godine kada je otpočeo kampanju za osnivanje specijaliziranog doma.

'Nazivaju me nastranim zbog čega se užasno osjećam. Moja soba ima dva kreveta no nitko sa mnom ne želi dijeliti sobu. Osamljen sam a to je loše', dodao je tada. Napomenuo je kako 'mora biti što nevidljiviji kako ga ne bi primijetili te provoditi što više vremena izvan doma'.