Spajaju se vodeni valovi na Dunavu u Baranji: Moramo se prilagođavati klimatskim promjenama

Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda, u središnjem Dnevniku HTV-a kazao je da neće biti potrebno dizati razinu protupoplavnih mjera.

'Treba spomenuti i onaj najavljivani drugi vodeni val Dunava, koji se dodatno formirao na području Njemačke. On je već sada negdje na području Budimpešte. Mi imamo vrhunac Dunava sada u Batini. Kako je Batina Dunavom udaljena negdje otprilike tri do četiri dana, neće doći do značajnijeg opadanja na području Batine, s obzirom na to da imamo Kopački rit i 500 milijuna kubnih metara akumuliranih u tom području, tako da neće brzo doći do rasterećenja i praktično će se spojiti vodeni val koji će ponovo doći iz Budimpešte, gdje on sada na vrhuncu, tako da će imati produženo trajanje visokih vodostaja na području Baranje', rekao je Đuroković.