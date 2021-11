Šostar najavio da kreće cijepljenje i vikendima: Bojim se da poslije Nove godine možemo očekivati još jedan val

Četvrti val korone pred ozbiljne izazove stavlja i epidemiološke mjere i zdravstveni sustav. Sve je veći broj zaraženih i hospitaliziranih, tu je i dramatično upozorenje HUBOL-a da se zdravstveni sustav raspada te dodatni posao za liječnike obiteljske medicine koji poručuju ministru Viliju Berošu da će pristati na raspored dodatnog cijepljenja starijih od 65, ali da zbog toga neće biti u stanju brinuti se o potrebama ostalih pacijenata. Također, tu je i pitanje povećanja broja kreveta za oboljele od covida te više punktova za testiranje i cijepljenje

'Nažalost, vjerujem s obzirom na cijelu situaciju, to da imamo vrlo niske brojke cijepljenih, da nas poslije Nove godine čeka još jedan val jer antivakseri su iznimno snažni. Ne rade dobro svojim prijateljima, sugrađanima i stanovnicima. Bojim se da kada se ovo malo stiša, bojim se da ćemo do 1. prosinca imati 10 tisuća mrtvih. Jedan ozbiljan grad umire, a ionako nas je malo', ističe Zvonimir Šostar iz NZJZ-a Dr. Andrija Štampar ponavljajući da je drugi put cijepljenje - i to cijepljenje trećom dozom.

Bressan: Odluke debelo zakašnjele

Šostar dodaje da će krenuti s cijepljenjem i vikendima. 'No pogledajte rezultate, cijepili su preko blagdana Svih svetih, 100 ljudi je došlo. Ima li to ikakvog smisla? Mi ćemo cijepiti vikendom na Velesajmu, ali mi smo prekomotni da bismo si vikend narušavali trivijalnom stvari kao što je cijepljenje', dodaje. Leonardo Bressan iz Koordinacije liječnika obiteljske medicine Primorsko-goranske županije komentirao je pozive ministra Vilija Beroša da se stariji od 65 pozivaju na cijepljenje, a što bi moglo dovesti do dodatnog posla za liječnike obiteljske medicine. Njihova je teza - tko se do sada cijepio, cijepio se.

'Takve odluke su debelo zakašnjele jer mi od samih početaka sudjelujemo u procesu cijepljenja. Trebalo je ljude odmah na početku informirati, uvjeravati... To je s godinu dana zakašnjenja.' Kaže da su ranije upozoravali da se, što se cijepljenja tiče, trebalo usmjeriti na radno aktivno stanovništvo te mlade.

Meštrović: Veliki izazovi

Što se tiče KBC-a Split, Meštrović napominje da su oni dobro organizirani, ali i da su izazovi veliki. 'Broj hospitaliziranih se u deset dana udvostručio, a broj bolesnika na respiratoru se udvostručio, i mi ne znamo što će se događati idućih dana. Kod nas je 14 posto u četvrtom valu onih koji su ukupno cijepljeni. Na respiratoru je 12 posto cijepljenih. Mislim da to dovoljno govori o zaštiti cijepljenjem.'

Napominje da oni liječe i sve druge bolesnike. 'Pojedine programe moramo ograničavati. Imamo ograničen broj liječnika, anesteziologa, intenzivista, kao i medicinskih sestara educiranih za liječenje pacijenata na respiratorima.' Odaziv na cijepljenje je loš, na početku, kada se krenulo s cijepljenjem, bili smo jako zadovoljni, dodaje Mayer, prisjećajući se toga da nisu imali dovoljno cjepiva.