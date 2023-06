Šojgu tvrdi da je Rusija noćas odbila velik ukrajinski napad na južnoj bojišnici

Ruski ministar obrane Sergej Šojgu rekao je u četvrtak da su njegove snage tijekom noći odbile velik pokušaj ukrajinskih postrojbi da se probiju kroz bojišnicu na jugu Zaporiške oblasti i da su im nanijele velike gubitke. Reuters nije mogao to potvrditi iz neovisnih izvora, a komentara nije imalo ni ukrajinsko ministarstvo obrane. Neki ruski i zapadni dužnosnici smatraju da je Ukrajina ovaj tjedan počela dugo očekivanu protuofenzivu, no to Kijev nije javno potvrdio