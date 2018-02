Snijeg prekrio Hrvatsku, olujna bura stvara probleme na moru; od vikenda drastično hladnije

Oblačno, u unutrašnjosti sa snijegom, češćim i obilnijim u zapadnim te u gorskim krajevima gdje će uz novi snježni pokrivač biti i snježnih zapuha, prognoza je za četvrtak, a ponegdje u unutrašnjosti, ponajprije na krajnjem istoku, bit će oborina na granici snijega i kiše koja se može smrzavati na hladnoj podlozi.

Temperatura u gorju od -5 do -1 °C, uz obalu između 2 i 7 °C. U Dalmaciji promjenljivo do pretežno oblačno mjestimice s kišom, a u unutrašnjosti ponegdje susnježicom i snijegom. Puhat će umjerena i jaka bura, mjestimice i s olujnim udarima, a na južnom dijelu istočnjak i jugo. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 7 °C, u unutrašnjosti oko 0 °C, a najviša dnevna između 6 i 11 °C.

I na jugu Hrvatske promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom, pa i u obliku pljuskova praćenih grmljavinom. Puhat će umjereno, prema otvorenom moru mjestimice i jako jugo, uz obalu ponegdje i istočnjak. Temperatura zraka uglavnom između 7 i 12 °C. Od petka...