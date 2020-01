Smog iz doline rijeke Po došao do Istre, no nema panike zbog onečišćenog zraka

Nadležne pulske gradske službe prate situaciju na terenu vezano za širenje onečišćenog zraka iz sjeverne Italije prema području Istarske županije, a za sada nisu potrebne nikakve mjere zaštite, rekao je u nedjelju gradonačelnik Pule Boris Miletić

Satelitske snimke tijekom subote utvrdile su da je došlo do širenja onečišćenog zraka s područja rijeke Po u sjevernoj Italiji prema području Istarske županije, u smjeru juga i sjevera Istre.

U centru za gospodarenje otpadom Kaštjun, naveo je Miletić, nije zabilježena nikakva izvanredna aktivnost koja bi mogla uzrokovati ove novonastale promjene, pa je situacija s onečićenjem jednaka onoj na sjevernom dijelu istarskog poluotoka.

U priopćenju iz Grada Pule navode kako na području Istre i Kvarnera jedino mjerne stanice u Višnjanu i Puli mjere najmanje razine čestica, one do 2,5 mg, pa su jedino one i zabilježile trenutno onečišćenje zraka na tome području.