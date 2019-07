Slučaj šibenske piromanke iznimka je koja potvrđuje pravilo: Je li piromanija uopće izlječiva?

Zaposlenica Hrvatskih autocesta (HAC), nad kojom se provodi kriminalistička istraga zbog sumnje da je proteklog vikenda podmetnula požar u Dubravi kod Šibenika, nakon što je isto - u neubrojivom stanju - učinila i 2017. godine, po nalogu suda liječila se na slobodi. Liječenje je trajalo pet mjeseci, da bi nadležni liječnik krajem listopada lani obavijestio Županijski sud u Šibeniku kako joj se stanje značajno poboljšalo te nije podnesen prijedlog za produljenje psihijatrijskog liječenja. Je li piromanija uopće izlječiva?

Klementina Ružić , pročelnica Zavoda za urgentnu psihijatriju s intenzivnom njegom Klinike za psihijatriju KBC-a Rijeka, potvrdila je za tportal da piromani u pravilu nikad samoinicijativno ne dolaze na liječenje. U cijeloj svojoj karijeri, kaže, susrela se tek s nekolicinom ljudi kojima je, među ostalim dijagnozama, postavila dijagnozu piromanije, i to ne u svojstvu liječnice, nego vještakinje u sudskom postupku.

Decidiranog odgovora na to pitanje, čini se, nema. Po definiciji, piromanija je bolesni nagon za opetovanim, hotimičnim i smišljenim podmetanjem požara. Takvoj djelatnosti izravno prethodi osjećaj povećane napetosti ili afekta, a njezin završetak izaziva osjećaj ugode, zadovoljstva i olakšanja. Psihoanalitičari smatraju da je kod piromana riječ o uretralno-erotičnoj osobnosti (mnogi su dugo mokrili u krevet), navodi Hrvatska enciklopedija .

'Svakom se slučaju prilazi individualizirano i personalizirano te je teško hipotetizirati o uzrocima. Piromanija se znatno više veže uz muški rod, a ženski rod je izuzetak. U ovom konkretnom slučaju to bi bio izuzetak koji potvrđuje pravilo', kaže liječnica.

Posljednji takav slučaj odnosio se na muškarca koji je zbog kaznenih djela počinjenih u duljem razdoblju osuđen na višegodišnju zatvorsku kaznu. No nitko joj nikad nije došao na provođenje mjera liječenja po nalogu suda, napominje dr. Ružić, dodajući da bi se liječenje u cilju smanjenja rizika od ponavljanja djela moglo sastojati od psihofarmakoterapije - liječenja lijekovima, vjerojatno iz skupine antidepresiva - i određenog oblika psihoterapije.

Upozoravajući da je ove godine broj vatrogasnih intervencija čak deseterostruko veći nego prošle godine, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković kazao je da kazne za one koji potpaljuju požare treba povećati jer osim direktnih šteta postoje i one indirektne, a to su biljni i životinjski svijet na opožarenom području. Dr. Ružić ističe da bi u okviru penalnog sustava svakako bilo uputno provoditi i liječenje.

'Kada je netko institucionaliziran, onda je mogućnost liječenja i bilo kojeg tretmana veća nego kada je osoba na slobodi. Liječenje bi svakako trebalo započeti već u takvim sustavima', poručila je dr. Ružić.

U znanstvenom radu 'Piromanija – psihijatrijski i socijalni aspekti', autori Daša Poredoš, Marina Kovač i Goran Tošić navode da je 85 posto potpaljivača, prije nego što su počinili kazneno djelo koje im se stavlja na teret, bilo psihijatrijski liječeno. Karakterizira ih, među ostalim, nizak obrazovni status, izraženi obiteljski i socijalni problemi, često udruženi s uzimanjem alkohola ili drugih opijata. U odnosu na ubojice, učestalost psihoza kod piromana bila je četverostruko, depresija trostruko, a mentalnih retardacija dvostruko češća. Zastupljeni su i pokušaji suicida ili samoozljeđivanja. Podmetanje požara katkad je poziv u pomoć, a katkad je riječ o osobama s velikim seksualnim poteškoćama, koje požar seksualno uzbuđuje.