Poznati novi detalji o uhićenoj piromanki, vatrogasni zapovjednik traži veće kazne

Kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjakinjom, koja se dovodi u vezu s izazivanjem velikog požara kod Šibenika, još je u tijeku, izvijestili su u ponedjeljak ujutro iz šibensko-kninske policije. Neslužbeno, riječ je o istoj ženi koja je u srpnju 2017. godine potpalila čak sedam požara. U policije su tada zaključili da je žena bila u neubrojivom stanju, a kazna zatvora zamijenjena joj je liječenjem na slobodi u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi

Prije dvije godine tada 51-godišnjaka bila je uhićena zbog podmetanja sedam požara u šibenskoj Dubravi, u zaseocima Relje i Junakovići, u razdoblju od 18. do 23. srpnja.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković pohvalio je jutros suradnju vatrogasaca i policije, kao i rad policije u otkrivanju osobe koja se sumnjiči za podmetanje požara.

'Vrlo je bitno sačuvati dokaze i tragove na požarištu kako bi policija mogla otkriti počinitelja', kazao je Tucaković gostujući u emisiji 'Novi dan' televizije N1. Upozorio je da je ove godine broj intervencija čak deseterostruko veći nego prošle godine.

Tucaković smatra da kazne za one koji potpaljuju požare sigurno treba povećati jer, kako kaže, osim direktnih šteta postoje i one indirektne, a to su biljni i životinjski svijet na opožarenom području. Također, kazao je kako treba propisati zakonske mjere, odnosno kazne i za situacije u kojima se vatrogasci napadaju na službenoj dužnosti.

Na intervenciji na Bilicama kod Šibenika bilo je angažirano preko 170 vatrogasaca, kazao je glavni vatrogasni zapovjednik. 'Angažirali smo i Hrvatsku vojsku te policiju i pokazalo se da cjelokupni sustav, a i građani koji su pomagali, funkcionira i svi su dali veliki doprinos. Ovdje se vidi djelovanje snaga u interesu naših građana', kazao je Tucaković za N1.