Slovenska vlada razmatra uvjete pod kojima bi se nakon uskrsnih blagdana ponovo mogla pokrenuti proizvodnja u nekim gospodarskim djelatnostima, kazao je u utorak glasnogovornik vlade za krizu prouzročenu epidemijom koronavirusa Jelko Kacin

Jedan od uvjeta za postupno oživljavanje proizvodnje je da se održi relativno povoljan trend smirivanja krivulje novooboljelih zadnjih dana i da se to ne prekine mogućim neodgovornim ponašanjem tijekom predstojećih blagdana.

Dodao je kako se pokazalo da su poduzeća koja su i do sada radila pokazala da se radni proces može osigurati na siguran način, tako da suprotni slučajevi u kojima to nije bio slučaj 'nisu vrijedni ni spomena', ali da je to i pitanje osiguranja potrebne zaštitne opreme za zaposlene.

Drago mi je što je jako dobro krenula domaća proizvodnja zaštitne opreme i to ona koja će omogućiti zaštitu onih izvan zdravstva i domova za starije, kazao je Počivalšek, dodavši da će iz domaće proizvodnje u državne rezerve ovaj tjedan biti isporučeno 680.000 maski za jednokratnu i višekratnu uporabu, koje će moći koristiti i zaposleni u radnom procesu.

Prema nekim procjenama oko trećine slovenske industrije je zbog restrikcija u epidemiji izvan pogona, dok administracija u proizvodnom sektoru radi od kuće.