Slovenska predsjednica u još jednoj nesreći: Sudarila se dva policijska vozila

Kako je objavio slovenski portal Info360, a navode je potvrdio i Ured predsjednice Republike Slovenije, Pirc Musar je 11. lipnja bila na službenom putu prema Primorskoj kada je došlo do blažeg naleta dvaju službenih policijskih vozila.

U prvom vozilu nalazili su se predsjednica i dvojica pripadnika osiguranja – vozač i policajac na suvozačkom mjestu – dok su se u drugom vozilu nalazila još dvojica pripadnika osiguranja.

Prema informacijama iz predsjedničkog ureda, u nesreći nije bilo drugih sudionika, a nastala je manja materijalna šteta. Vozila i vozači ispunjavali su uvjete za nastavak vožnje pa prekršajni postupak nije pokrenut.

O događaju je bila obaviještena policija, ali ne i javnost.