Slovenska predsjednica u još jednoj nesreći: Sudarila se dva policijska vozila

Slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar u razmaku od svega nekoliko tjedana sudjelovala je u dvije prometne nesreće sa službenim vozilima policije. Nakon nesreće u tunelu Kastelec krajem srpnja, koja je izazvala veliku pozornost slovenske javnosti, sada je potvrđeno da se još jedna nesreća dogodila ranije, 11. lipnja.
Kako je objavio slovenski portal Info360, a navode je potvrdio i Ured predsjednice Republike Slovenije, Pirc Musar je 11. lipnja bila na službenom putu prema Primorskoj kada je došlo do blažeg naleta dvaju službenih policijskih vozila.
U prvom vozilu nalazili su se predsjednica i dvojica pripadnika osiguranja – vozač i policajac na suvozačkom mjestu – dok su se u drugom vozilu nalazila još dvojica pripadnika osiguranja.
Prema informacijama iz predsjedničkog ureda, u nesreći nije bilo drugih sudionika, a nastala je manja materijalna šteta. Vozila i vozači ispunjavali su uvjete za nastavak vožnje pa prekršajni postupak nije pokrenut.
O događaju je bila obaviještena policija, ali ne i javnost.
Mjesec i pol kasnije puno ozbiljnija nesreća
Lipanjsku nesreću dodatno zanimljivom čini činjenica da se samo pedesetak dana kasnije predsjednička kolona našla u novoj, znatno ozbiljnijoj prometnoj nesreći.
Dogodila se 31. srpnja na primorskoj autocesti, u tunelu Kastelec u smjeru Ljubljane. U nesreći su ponovno sudjelovala službena policijska vozila iz pratnje predsjednice.
Prema informacijama koje je policija naknadno objavila, 52-godišnji vozač vozila u kojem se nalazila predsjednica zbog nedovoljnog sigurnosnog razmaka prednjim dijelom vozila udario je u stražnji dio vozila koje se nalazilo ispred njega u predsjedničkoj koloni.
Predsjednica je u toj nesreći zadobila lakše tjelesne ozljede, uključujući prijelom ključne kosti, dok je jedna od njezinih suputnica teško ozlijeđena. Obje su prevezene u Opću bolnicu Izola. Naknadno je objavljeno i da je lakše ozlijeđen policajac koji je upravljao kombijem.
Pirc Musar nekoliko dana poslije nesreće javno je priznala i da u trenutku sudara nije bila vezana sigurnosnim pojasom.
Slučaj je izazvao velik interes slovenskih medija, između ostalog zbog okolnosti same nesreće, sastava predsjedničke pratnje i činjenice da su s predsjednicom putovale dvije njezine prijateljice.
Početkom rujna u javnosti su se pojavile i snimke nadzornih kamera iz tunela Kastelec. Na njima se vidi naglo usporavanje vozila u koloni te sudar predsjedničkog kombija s policijskim vozilom ispred njega.
Policija je zbog postojanja razloga za sumnju u kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja dokumentaciju o srpanjskoj nesreći proslijedila nadležnom odjelu Specijaliziranog državnog tužiteljstva.