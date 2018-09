Slovenska paravojna skupina s puškama i sjekirama uznemirila službenu Ljubljanu

Slovenski predsjednik Borut Pahor i odlazeći premijer Miro Cerar izrazili su u ponedjeljak zabrinutost zbog navodnog osnivanja "paravojne skupine" iz Maribora

"Predsjednik izražava veliku zabrinutost zbog postojanja spomenute naoružane skupine koja bi po tvrdnjama njenog vođe Andreja Šiška osiguravala mir i red u državi i nadzirala granicu. To je potpuno neprihvatljivo", priopćeno je iz ureda slovenskog predsjednika, nakon što su mediji informacije s društvenih mreža prezentirali kao vijest dana.

Šiško je u ponedjeljak za medije potvrdio da je doista on na snimcima objavljenim na društvenim medijima, na kojima u karakterističnoj crvenoj šilterici koju je lani nosio i u predsjedničkoj kampanji daje uputstva "štajerskoj straži" od nekoliko desetaka maskiranih muškaraca srednje dobi, ali je zanijekao da je riječ o "paravojnoj formaciji".

"Objavljeni snimci nastali su u subotu prilikom postrojavanja Maistrove bojne koju čini stotinjak članova", kazao je Šiško, prenose slovenski mediji, dodajući da on zagovara stvaranje sličnih formacija na regionalnoj razini i u drugim dijelovima zemlje. Potvrdio je i to da neki članovi grupe imaju i oružje. Nije potrebno da imaju dozvolu države za nošenje oružja, to je osnovno ljudsko pravo, kazao je Šiško. Kako prenose slovenski mediji, Šiško se i prije deklarirao kao krajnji nacionalist i predstavnik krajnje desnice, te kao "štajerski patriot".