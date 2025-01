Sloveniju potresle šokantne snimke: Svježe snesena jaja na leševima kokoši, okolo šeću miševi...

'Čak i ako je životinja na podu, ne u kavezu, nego u hodniku, to je nedopustivo. Leševi se moraju maknuti. To je potpuno pogrešno iz više razloga. Ovo je mamac za glodavce', rekla je Andreja Bizjak, bivša ravnateljica Inspekcije za sigurnost hrane.

Televizija Slovenija kontaktirala je farmu Kaučič, s koje negiraju optužbe. Tvrde da je i današnji posjet inspekcije pokazao da su životinje u dobrom stanju. Pronađene su samo dvije mrtve i dvije bolesne kokoši, no to je, napisali su, sasvim normalno s 12.000 kokoši u staji. To su navodno jedine nepravilnosti koje su inspektori otkrili. Inspekcija je u proteklom periodu više puta vršila nadzor na ovoj farmi.