Slovenija: Zbog delta soja epidemiolozi neskloni popuštanju mjera

Slovenski epidemiolozi preporučili su svojoj vladi da zbog opasnije delta varijante koronavirusa do daljnjega ne popuštaju zaštitne mjere, a da se broj dnevnih zaraza zadnjih dana opet povećava upozorio je u utorak i ministar zdravstva Janez Poklukar.

Poklukar je kazao da epidemiolozi preporučuju da se zbog delta varijante u unutarnjim prostorima zadrži obvezno korištenje maski, te da događajima i masovnim okupljanjima mogu prisustvovati samo oni koji cu cijepljeni objema dozama, koji imaju negativan test ili su Covid-19 preboljeli u zadnjih šest mjeseci.



Prema iskustvu iz zadnjih 16 mjeseci smo naučili da mjere trebamo gotovo dnevno prilagođavati, a što se više budemo držali donesenih protokola to manje će biti potrebno donositi nove mjere, kazao je slovenski ministar zdravstva. Kako je na susretu s ministrom u SAZU-u istaknuo imunolog i mikrobiolog Roman Jerala, struka u sadašnjoj situaciji nije naklonjena daljnjem popuštanju mjera i predlaže da se obveza nošenja maski u zatvorenom do daljnjega zadrži.



Vrlo je mala mogućnost da Slovenija izbjegne novi val epidemije na jesen zbog širenja delta varijante. To bi se dogodilo ako bi doista došlo do visokog stupnja procijepljenosti stanovništva koja za sada nije dovoljna za kolektivni imunitet pred novim varijantama, upozorio je. Kako u utorak javljaju slovenski mediji, iako delta varijanta u Sloveniji još nije vrlo proširena u populaciji, u zadnje se vrijeme sekvencioniranjem bilježe i novi slučajevi, pa su neki slučajevi potvrđeni kod grupe slovenskih maturanata koji su se vratili iz Španjolske, premda oni imaju blage simptome Covida-19, one slične običnoj gripi.