Slovenija: 14 novih slučajeva 'uvezeno je', najviše iz Hrvatske

Od 43 jučer potvrđenih zaraza koronavirusom u Sloveniji 14 je importiranih, većinom iz Hrvatske, a taj izvor zaraze dominira i u klasterima u zemlji kojih je 21, kazala je u četvrtak u izjavi za novinare epidemiologinja iz Nacionalnoga instituta za javno zdravlje (NIJZ) Nuška Čakš Jager

Među novozaraženima je najviše onih u dobnoj skupini od 15 do 24 i od 24 do 34 godina starosti, kazala je. Broj zaraza u zadnja 24 sata po njenim je riječima za Sloveniju velik i predstavlja ozbiljan izazov za rad epidemiologa, s novim podacima se broj zaraženih na 100.000 stanovnika u 14 dana u Sloveniji povećao na preko 15, no dobro je što se od jučer potvrđenih zaraza njih 7 odnosi na one koji su bili u samoizolaciji, kazala je Čakš Jager.