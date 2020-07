Slovenci neskloni aplikaciji za praćenje kontakata zaraženih

Samo bi četvrtina Slovenaca dobrovoljno instalirala mobilnu aplikaciju koja bi ih upozoravala na blizinu osoba zaraženih koronavirusom, a nešto manje manje od 60 posto ako bi se to propisalo kao zakonska obveza, pokazalo je u četvrtak objavljeno ispitivanje

Takav bi sustav uspješno djelovao ako bi aplikaciju 'skinulo' najmanje 50 do 60 posto stanovnika, ali je ispitivanje 566 građana pokazalo da su neskloni predloženom rješenju.

Manje od 10 posto ispitanih navelo je da će "sigurno" instalirati aplikaciju, 17 posto da bi to "vjerojatno" učinilo, 15 posto je još neodlučnih, a ostali "sigurno" to ne bi učinili. Kada bi instaliranje aplikacije bilo obvezno, na to bi se odlučilo 58 posto ispitanika.

No, dvije trećine navodi da ne vjeruje jamstvima vlade kako se aplikacija ne bi zlorabila za praćenje osoba, njihove geolokacije i ostalih privatnih, zaštićenih podataka, pokazalo je istraživanje.