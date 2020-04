Suhomesnatih delicija za Uskrs neće nedostajati. Slavonski i baranjski proizvođači šunke spremno su dočekali blagdan, a prodaja im u vrijeme karantene, kažu, ide dobro. Provjerili smo je li skočila u odnosu na prošlu godinu, imaju li dovoljno šunke, ali i što im zadaje najveće brige

Osječanin Igor Lukić bavi se uzgojem crne slavonske svinje zadnjih 10 godina. Farmu s 50 fajferica ima u Vuki, mjestu nedaleko od Osijeka. Svakodnevno odlazi ondje. Brine se o svinjama, pakira proizvode i dostavlja narudžbe do kućnog praga. Nedostaje mu, priznaje nam, još koji par ruku pomoći, a na koje u ovom trenutku, govori, ne može računati jer nisu dobile propusnice.

'Ostalo mi je još nešto malo šunke čija je cijena 100 kuna po kilogramu. No prodat će se i to, vjerujem. Ako ne do Uskrsa, onda poslije', dodaje nam.

Kupaca ima širom Hrvatske, a proizvode šalje poštom u Zagreb, Rijeku, Dalmaciju. U Osijeku trenutno jedino dostavlja do kućnog praga jer mu je zatvorena prodavaonica na donjogradskoj tržnici.

'Nitko od obitelji ne može mi trenutno pomoći jer ne može mrdnuti iz Osijeka. Posla ima, ali propusnica nema', jasan je ovaj farmer.

S ovoga OPG-a pored šunke odlaze čvarci, kulen, slanina...

'Čvarci odmah planu kad ih se napravi, a slanina, koja je puno mesnatija, deblja i drugačijeg okusa od one obične svinje, najbolje ide u Dalmaciji', rezimira Lukić.

Planula i šunka iz Jagodnjaka

Sva šunka koju su imali za ovu godinu otišla je u samo dva dana oglašene online prodaje i Svetislavu Kolareviću iz baranjskog mjesta Jagodnjak. Proizvodnjom suhomesnatih delicija u njegovoj obitelji bave se posljednjih sedam godina. Imaju farmu svinja na kojoj je, kaže za tportal, 25 tovljenika godišnje dok ostatak potrebnog dokupljuju.