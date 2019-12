Zoran Milanović i Kolinda Grabar-Kitarović nadmetat će se 5. siječnja u drugom krugu predsjedničkih izbora. Tako je odlučilo više od milijun birača od oko 1,900 000 koliko ih je glasalo. Kako će kandidati za Pantovčak iskoristiti još dva tjedna kampanje? Hoće li Milanović uzeti sve glasove ljevice iz prvog kruga, a Grabar-Kitarović desnice? Komu će se prikloniti birači Miroslava Škore? Hoće li zanimljiva politička bitka potaknuti i one koji su apstinirali u prvom krugu, da izađu na birališta, u Otvorenom su govorili Joško Klisović (SDP), akademik Željko Reiner (HDZ) i politolozi profesori Branko Caratan i Pero Maldini.

'Davanje glasa Grabar-Kitarović kompromitiralo bi stvaranje čitavog pokreta na desnici. Kad bi se dala potpora HDZ-u i Grabar-Kitarović, kompromitirali bi svoj trud. Glasači Škore znaju prepoznati državnika koji je stao iza državnih interesa, kao što je Milanović. Desnica cijeni Milanovića. Milanović ima stav', dodaje Klisović. Željko Reiner kaže kako su većina ljudi koja je glasala za Škoru katolici i kršćani i ne bi mogli glasati za Milanovića koji je negativno govorio protiv Crkve.



Politički analitičar Pero Maldini, smatra kako je unutar HDZ-a došlo do ideološkog rascjepa, između proeuropske politike i desnog krila koji ima etno centristički naboj.



'Došlo je do toga da se pokušava opstruirati aktualni predsjednik kroz predsjedničke izbore čiji je predstavnik Kolinda Grabar-Kitarović. Kad bi Škoro pristao na bilo kakav oblik koalicije to bi bilo ravno samoubojstvu. Jedan dio ljudi koji su podržavali Škoru, neće izaći na izbore. Drugi dio će iz ideološkog razloga podržati Kolindu Grabar-Kitarović. Treća skupina koja ima najžešći animozitet prema Plenkoviću, namjerno će glasati za Milanovića. Što gore to bolje', objašnjava Pero Maldini.



Profesor Branko Caratan ističe kako politička igra počinje ispočetka.



'Škorina poruka bila je važna, gdje bi bilo kakvo približavanje HDZ-u značio njegov politički kraj. Nije važno tko je što rekao, kakav je bio premijer, nego tko bi bio najbolji kandidat za predsjednika'.



Bivši predsjednik Sabora, Željko Reiner smatra kako je Kolinda Grabar-Kitarović brendirala Hrvatsku dok je Zoran Milanović posvadio Hrvatsku sa svim susjedima.



'Kolinda Grabar Kitarović je poznata po cijelom svijetu, svi je poštuju, a za Milanovića ne znaju tko je', dodaje Reiner. SDP-ov zastupnik Joško Klisović, naglašava kako Zoran Milanović okuplja ljude oko sebe i ljevicu i desnicu. Sve birače koji vjeruju da će ispuniti sve što govori.



'Milanović je pošten političar, za razliku od predsjednice. 2015. godine je rekla da će podržati treći entitet u BiH, ako Hrvati to žele, 2016. godine je odustala od toga. Rekla je da je pozdrav 'Za dom spremni', stari hrvatski pozdrav, onda je nakon Hasanbegovićeve intervencije odustala od toga. Razmjenjivala je cvijeće i osmijehe na mostu u Batini. Škorine birače je prozvala marginalcima', kaže Joško Klisović.



Željko Reiner kaže kako je Zoran Milanović par dana prije ulaska u EU uspio Hrvatsku gotovo posvađati s Europskom unijom.



'Progurao je Lex Perković i radi toga Angela Merkel nije došla na svečanost. Milanović je štitio bivše udbaše, objašnjava Reiner. Pero Maldini ističe kako bi kandidati trebali govoriti u drugom krugu o instituciji predsjednika i njegovom djelokrugu.