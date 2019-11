Škoro: Trebali bi možda manje pričati, već šutjeti i moliti se da se zlo više nikada ne ponovi

Predsjednički kandidat Miroslav Škoro poručio je u nedjelju iz Vukovara kako bi trebali, možda, svi manje pričati, već šutjeti i moliti se da se zlo više nikada ne ponovi, te istaknuo da treba prekopati sve arhive i učiniti ih dostupnima te znanstvenim pristupom doći do istine

"Došao sam ovdje da upalim svijeću i malo se molim za to sve skupa. Trebali bi možda svi manje pričati, šutjeti i moliti se da se to nikada neće ponoviti, a žrtvama odati dužno poštovanje na način da ćemo naći znanstveni pristup, otvoriti arhive, vratiti ih u Hrvatsku i konačno to poglavlje naše povijesti zatvoriti", izjavio je novinarima Miroslav Škoro.

Poručio je kako se svi moramo suočiti s činjenicama da u vezi sa svim onim što se dogodilo u Vukovaru 1991. te pitanju nestalih osoba već dugo nije ništa učinilo.