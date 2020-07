Škoro o objasnio zašto je odbio Plenkovićev poziv: 'Događa se mala diverzija'

Na upit zašto je odbio poziv premijera na sastanak s oporbom, Miroslav Škoro, predsjednik Domovinskog pokreta kazao je kako je važno razgovarati, ali smatra da se događa 'mala diverzija'

Iz Vlade kaže da oporbu više neće zvati jer su se pokazali neozbiljnima, a Škoro na to odgovara: ''Mislim da je ta izjava također malo neozbiljna i ishitrena. Kad je bilo teških situacija, u vrijeme srpsle agresije osnovali su Vladu nacionalnog spasa, nisu zvali ljude na neformalne kave. Ako je netko neozbiljan i svodi to na razinu kave, onda su to oni, a ne mi. Vjerujem da ćemo i dalje razgovarati".

Škoro kaže da se u 21. stoljeću može i drugačije komunicirati.

"Ne možete imati povjerenje 200.000 birača i da vas netko zove telefonom na kavu. Bilo bi dobro da se poštuje procedura. Neka završi prces utvrđivanja točnog broja glasova, idemo konstituirati Sabor i Vladu, idemo onda raditi ono za što su nas ljudi izabrali".

Na upit misli li da su u Vladi htjeli tražiti njegovu podršku, Škoro kaže da ne želi špekulirati.

"Mislim da će biti puno razgovora s kavom, čajem, formalnih i neformalnih. Ovo je osjetljiv trenutak u kojem se slaže Vlada, ajmo sačekati da stvari idu svojim tijekom."

Škoro kaže da nema potrebe da daje podršku Vladi jer je HDZ našao svoju svjetonazorsku stranku SDSS i manjince.

"Ova dva čovjeka koji su ušli u utrku samo da bi dobili dovoljan broj glasova."

Škoro kaže da se ne boji žetončića u svojim redovima. Na upit znači li to da vjeruje da će Plenković vladati sa 76 ruku i da mu nitko neće prijeći pa ni iz njegovih redova.

"Ne mogu to tvrditi, ne znam tko će prijeći, ali ja se nadam da neće iz Domovinskog pokreta."

Ne vidi ništa sporno u tome što Zekanović najavljuje osnivanje svog kluba.

"Pa najavljuje svoj klub i Radimir Čačić, bit će u vladajućoj koaliciji. Mi smo to najavili, zna se da je bio potpisan koalicijski sporazum. Nakon izbora svatko može napraviti što hoće. To je i tehnički dobro, možemo imati više pauza, dobiti vremena da plasiramo svoje ideje. Zanimljivo kad god se nešto dogodi u Domovinskom pokretu, onda je to skandalozno."