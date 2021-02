Škoro o kandidatu za gradonačelnika Zagreba: Svi članovi su u igri, pa tako i ja

Svoje karte za Zagreb još nije otkrio Domovinski pokret. Miroslav Škoro, predsjednik te stranke rekao je u HRT-ovom Dnevniku kako je Domovinski pokret odlučio da će izaći na lokalne izbore u svim sredinama gdje je to moguće.

Predsjednik Domovinskog pokreta istaknuo je kako će u sljedećih nekoliko tjedana predstaviti svoje kandidate ili osobe koje podržavaju, te je rekao kako ne misli da je to kasno. Škoro je kazao da svaki član DP-a može biti u "igri", pa tako i u Zagrebu.

Naglasio je da je Domovinski pokret osnovan prije deset mjeseci, te da je svjestan kako su se pojedini ljudi u njega učlanjivali radi svojih ambicija, te da stranka prolazi određeno čistilište. Poručio je kako DP želi Hrvatsku vratiti narodu, vratiti obraz u politiku, te da su svi članovi u "igri" kao i on sam. Škoro je rekao da je moguće da i on bude kandidat za gradonačelnika grada Zagreba.



"Nelogične odluke"



Čelnik DP-a je kazao kako Nacionalni stožer civilne zaštite donosi nelogične odluke.



- Valjalo bi pozdraviti svaku mjeru koja ide k tome da ozdravi hrvatsko gospodarstvo, ali i da se štiti i građane, dodao je.



O slučaju "Tri majmuna"



Komentirao je i poteze ugostitelja u Rijeci i Imotskom koji su članovima HDZ-a i SDP-a poručili da nisu dobrodošli. Rekao je kako tu situaciju doživljava kao negodovanje građana politikom koja se trenutno vodi.



- Kakav je to Zakon o hrvatskim državljanima u kojemu se jedan dio građana privilegira, kakav je to Izborni zakon u kojemu se u jednom dijelu hrvatskih državljana osporava pravo da glasuju? Dakle, ja širim sada tu temu. Mi jednostavno živimo u vrijeme licemjerja, znači, ako je u pitanju glasovanje i ja ti onemogućim da glasuješ, a trebao bi ti to omogućiti, ja mislim da te diskriminiram, poručio je.



Škoro je kazao da se kojim slučajem takva situacija dogodila njemu ili njegovm članovima, jednostavno tamo ne bi išao, jer ne ide gdje nije poželjan. Rekao je da takve situacije izazivaju podjele u društvu, ali se svi moraju zapitati zašto se događaju. Istaknuo je kako Domovinski pokret osuđuje takve poruke.



- Domovinski pokret nije stranka koja je na vlasti, ali bi voljeli poduzeti odgovornost, poručio je.



Škoro: Možda treba ponovo raspisati natječaj



Čelnik Domovinskog pokreta osvrnuo se i na izbor predsjednika Vrhovnog suda. Dodao je kako Hrvatska ima hiperinflaciju zakona, ali svi su napravljeni da imaju opcijsku mogućnost. Škoro je rekao što se tiče Domovinskog pokreta zalažu se da treba ispoštivati proceduru, ali procedura nije definirana do kraja.



- Možda treba ponovo raspisati natječaj, kazao je Škoro.