[UŽIVO] Bandić: Divim se hrvatskom puku kako popuši foru, SDP je uništio Hrvatsku. Ostojić: Mi smo velika, uključiva stranka, mi smo galaksija

U prvom RTL-ovom predizbornom sučeljavanju s početkom u 20 sati sudjeluju kandidati iz 2. izborne jedinice Gordan Jandroković (HDZ), Miroslav Škoro (Domovinski pokret), Rajko Ostojić (SDP, Restart koalicija), Milan Bandić (Stranka rada i solidarnosti) i Nino Raspudić (nezavisni kandidat na listi Mosta)

20.55 Moguća postizborna suradnja

Raspudić: Naš uvjet je promjena izbornog zakona.

Škoro: Ostojić je rekao da Domovinski pokret ne dolazi u obzir. Plenković je prvi rekao da neće razgovarati sa mnom. Znači, mi možemo razgovarati s HDZ-om ako nema Plenkovića. Razgovarat ćemo sa svakim tko je spreman na korijenite reforme. Treba prestati krasti. Eventualno bi mogli razgovarati s g. Raspudićem i Bandićem. Velike stranke su rekle da nas ne žele, što bi mi trebali trčati za njima?

Jandroković: Zalagali ste se za građansku BiH, pisali za Feral Tribune. Imate jako veliki ego. Bilo bi vam bolje da ste ostali tamo gdje ste bili, sad će vam jako pasti.

Raspudić: Ne, ne, nađite taj tekst. A pogledajte što Jandroković govori o Hrvatima u BiH. Govorite neistine.

20.42 Žene u politici i zakon o pobačaju

Bandić: Naprirodnije je da dijete ima mamu i tatu. Srednji prst nije primjeren, a žena je sveta, ona odlučuje što želi i treba. Nisam savršen, ali dobio sam šest mandata...Ja sam preteča rodne jednakosti. Zakon je jedno. Ali, zamislite stranku i zemlju na prošlim izborima. Donesemo zakon o zastupljenosti žena i onda to kršimo. Koji je to poziv građanima? Pa to je apsurd. Mi smo jedini to napravili.

Jandroković: Život počinje začećem i treba ga čuvati. Nisam za apsolutne zabrane jer se nigdje nisu pokazale kao dobra opcija. Treba raditi na edukaciji da pobačaj nije dobra stvar. Zakon koji imamo je takav kakav je. Pobačaj je kompleksno pitanje, nažalost došao je u 1. plan na jedan ružan način. Primarno je štititi život i pokušati izbjeći pobačaj pod svaku cijenu.

Ostojić: Donijet ćemo novi zakon o pobačaju sukladan 21. stoljeću. Ali vidite, nas pet muškaraca raspravlja o ženama bez žena i to je van pameti. Govoriti o silovanim ženama na način koji nas vraća u mračno doba - naravno da su se žene organizirale i pokazale srednji prst. Ja ih razumijem.

Raspudić: Što znači 21. stoljeće? Jeftini progresizam - ljudi su valjda prije bili idioti, a muškarci ne smiju govoriti o ženama i obrnuto. Tu se radi o političkom spinu, ne žele da se razgovara o korupciji i kriminalu. Stravično je da se Bošnjaković s Mačekom druška po gradu. Prestalo se govoriti o Ini zbog vjetroelektrana... Svoj prolife stav sam jasno rekao, drugo ne želim. U ovoj atmosferi o tako bolnoj stvari se više ne može pristojno razgovarati.

Jandroković: Bez ikakvog razloga se u ovu temu pokušava ubaciti korupcija. U Hrvatskoj nema nedodirljivih, pravna država funkcionira i to je pokazao i slučaj Rimac.

Škoro: Začeće je početak života, a ustavno je pravo žene da ima pravo na abortus. Da, govorio sam da će po pitanju korupcije dobiti po prstima - to je figurativni govor. RTL je jedina televizija koja je iznijela točno što sam ja rekao, zahvaljujem se g. Šprajcu. Pogledajte izjavu još jednom.

20.30 Minimalna plaća?

Škoro: Moguće je 5.000 kuna, treba napraviti preduvjete. Nije pitanje kome bi uzeli, nego kako bi učinili nešto učinkovitijim. Koronakriza nas je naučila da možemo puno za manje novaca. Orijentirani smo na uvoz i trgovinu, trebamo to preokrenuti. Hrvatske ruke jesu vrijedne i izgrađuju i Ameriku i Australiju i Novi Zeland.... Kvalitetnijom poreznom politikom, odnosom prema onima koji stvaraju, uključivanjem znanosti, možemo doći i do veće minimalne plaće.

Bandić: Imamo najmanju stopu nezaposlenosti, najveću socijalnu pravdu, otvoreni smo i sigurni grad. Najmanja plaća bit će 6250 kuna, koliko ima roditelj odgajatelj, mama ili tata koji žele ostati kući. Zamislite Hrvatsku u kojoj bi to bilo tako.

Jandroković: Mi nastavljamo na onome što smo do sada radili. Za vrijeme ove vlade plaće su podignute za 1100 kuna, a u idućem mandatu planiramo prosječnu dignuti na 7600. Minimalna može biti 4250 kuna, digli bi je za 1000 kuna. Treba biti realan u procjenama, imamo postignuća i dokazali smo da to možemo napraviti. Ništa nije došlo slučajno.

Ostojić: Pitanje je kako stvoriti BDP, a ne kako ga raspodijeliti. 4.000 kuna. Novaca ima, treba stvoriti dodatnu vrijednost. Pitajte ljude što njima znači minimalac. Zagrabili su u mirovinske fondove da bi platili 4.000 kuna poduzetnicima. To je ozbiljan problem.

Raspudić: To je sve vrijeđanje inteligencije birača. Osnovni problemi su korupcija i klijentelizam, zašto kod nas ne dolaze strane investicije? Pogledajte aferu Vjetroelektrane. Borit ćemo se protiv toga, kao i za pravosuđe i zdrav poslovni okvir, onda će se stvoriti i minimalna plaća.

20.17 Zakon o obnovi Zagreba nakon potresa

Raspudić: Da je bilo prave volje i odgovornosti, već po postojećem zakonu moglo se napraviti prve korake. Dali smo konkretan plan što treba napraviti. Imamo iskustvo obnove Dubrovnika i inozemna iskustva iz kojih možemo naučiti. Ovaj nacrt zakona je vrlo problematičan, derogira nekoliko zakona.

Škoro: Indikativno je da Zagreb i ostatak Hrvatske nisu infrastrukturno spremni za takve situacije. Plaćamo velike naknade, a dobijemo situaciju da se ne vodi briga. Zna se da je Zagreb na trusnom području, smijali su se ljudima koji su upozoravali na to. Grad i država moraju biti spremni.

Bandić: Surađivali smo i surađivat ćemo s Vladom na projektima. Znam što je odgovornost, nisam naučio ništa napamet na šalabahteru. Danas je točno tri mjeseca od potresa, čestitam Dan antifašističke borbe svima. Zahvaljujem građanima na strpljenju i svim gradskim institucijama koje su na ulicama i krovovima... Ja se divim hrvatskom puku kako popuši foru. Slušam g. Ostojića, bili su osam godina na vlasti. Gdje je sada Hrvatska? Ostavili su Hrvatsku uništenu, razjedinjenu.

Jandroković: Vlada je odlučila snositi trošak smještaja za sve one koji su ostali bez domova, snosi trošak obnove dimnjaka, krovišta, bojlera. Zakon mora biti učinkovit, pravedan i preciziran do zadnjeg detalja, baš kako ništa ne bi bilo u mutnom. Nastavit ćemo dijalog prema EU, a podsjećam da ćemo iz fondova dobiti 22 milijarde eura.

Ostojić: Što se tiče SDP-a, mi smo velika, uključiva stranka, mi smo galaksija. Obnovu Zagreba će voditi stručnjaci, oni koji vole grad Zagreb, da grad procvjeta.. Ova epidemija je bila očekivana, baš kao i potres - da smo planirali, onda bismo već imali EU fondove. Da smo iskoristili humanitarnu akciju kao Albanija - Europa nam je dala nula kuna, a mi smo Albaniji milijun eura. Gospođa Paladino je ključni arhitekt našeg zakona, gradonačelnik je dobro poznaje. Bandić i HDZ imaju 5000 stanova; mi ćemo 20-25 posto tih stanova odmah dati ljudima kojima je to jedina nekretnina.