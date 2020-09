Škola u Đurmancu prelazi na online nastavu; veliki broj učenika i djelatnika je u samoizolaciji

U protekla 24 sata na području Krapinsko-zagorske županije zabilježeno je pet novooboljelih od koronavirusa, a među njima su i dva djelatnika OŠ Đurmanec, koja zbog velikog broja učenika i djelatnika u samoizolaciji prelazi na izvođenje nastave online

S obzirom na to da se među novobooljelima nalaze i osobe zaposlene u Osnovnoj školi Đurmanec, škola je, uz suglasnost Krapinsko-zagorske županije kao osnivača škole i Stožera civilne zaštite Općine Đurmanec, donijela odluku da će nastavu od 14. do 25. rujna 2020. godine provoditi prema modelu C, odnosno da će se nastava održavati online, stoji u priopćenju Stožera. Navode kako odluka vrijedi za sve učenike i matične i područnih škola.

"Naime, nakon što smo u petak izvijestili da je na koronavirus pozitivna osoba zaposlena u OŠ Đurmanec, danas su pristigli pozitivni nalazi za dodatne dvije osobe zaposlene u školi”, izvijestio je Stožer koji je i istaknuo da je Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije mjeru samoizolacije odredio za još sedam djelatnika škole i 104 djece.

Trenutno je na području Krapinsko-zagorske županije aktivno 58 slučajeva zaraze koronavirusom, a u samoizolaciji se nalazi 207 osoba.