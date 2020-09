Škola na HTV 3 počinje 14. rujna, s javne televizije otkrili detalje

Hrvatska radiotelevizija (HRT) ponovno će u ponedjeljak 14. rujna, pokrenuti ''Školu na trećem'' preko koje će učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole svakodnevno moći pratiti školsko gradivo na HTV 3, izvijestili su u ponedjeljak s HRT-a

"Emisija za prvi razred emitirat će se od 8 do 9 sati, za drugi razred od 9 do 10, za treći razred od 10 do 11 a za četvrti razred od 11 do 12 sati. Sve emisije reprizirat će se isti dan poslijepodne na HTV 3, a bit će dostupne i na HRTi-ju te na YouTube kanalu Škola na trećem'' najavio je urednik Programskoga kanala Djeca i mladi HTV-a Anđelko Glibo.

Školu na Trećem pripremaju stručnjaci i učitelji koje angažira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a HRT kao i u prošloj školskoj godini osigurava uredničku, logističku i tehničko-televizijsku podršku. Pokretanje ''Škole na trećem'' uslijedilo je nakon što je Vlada zatražila od vodstva javne radiotelevizije ponovno uvođenje "Škole na Trećem" za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole, kako bi za svu djecu koja ne mogu pohađati redovnu nastavu i u slučaju proboja koronavirusa u hrvatske osnovne škole sve bilo spremno za novu školsku godinu prema konceptu "škole na daljinu".