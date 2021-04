Škare Ožbolt: Potrebna je velika koalicija u Gradskoj skupštini

Nezavisna kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba Vesna Škare Ožbolt u intervjuu je kazala da će nakon lokalnih izbora biti teško sastaviti većinu u Gradskoj skupštini, pa u trenutku kada je Zagreb u krizi, vidi potrebu velike koalicije svih političkih blokova u Skupštini

Moji projekti jesu ambiciozni, usmjereni na brzo podizanje Zagreba. Zagreb je u najvećoj krizi ikada, devastiran je, oštećen u potresu gospodarski potpuno zaostaje za drugim europskim gradovima. To se mora promijeniti. Neki projekti će se sigurno potezati i izvan mandata, no ja nemam namjeru biti gradonačelnica 20 godina kao Milan Bandić, jer to je neproduktivno. Spremna sam raditi dan i noć jer moj motiv za kandidaturu nije politička moć niti da budem protiv neke političke opcije, moj motiv je isključivo obnoviti grad i iskoristiti sva svoja znanja, sposobnosti i energiju kako bi se u što bržem roku vratio u normalu.

Tvrdite da je Zagreb u krizi, koju najavljuje rješavati, a s druge strane predstavljate viziju Zagreba kao grada budućnosti, uz projekte poput Zagreba na Savi, Centra za inovacije, kako to sve mislite postići u četiri godine mandata, hoće li za sve to biti novca?

Moraju se stvoriti uvjeti za investicije. Često se zna reći da će Zagreb graditi, no grad nema što graditi već stvoriti uvjete za investicije. Investitore bi privukla jasna priča , a to je GUP, brza i efikasna uprava. Kroz te investicije će se otvarati radna mjesta, to je bitno, posebno za mlade. Također, treba jasno snimiti i situaciju potreba za poslovima u gradu, intelektualnu snagu radne snage, stambenu problematiku grada - vidjeti koje su potrebe. Obnova je iznad svega, to je preduvjet koji treba riješiti.

Drugi veliki projekt je stavljanje rijeke Save u funkciju grada. Zagreb je jedini grad koji ima rijeku koju ne koristi. Prvo bi se obuzdao tok Save postavljanjem mini hidroelektrana. Istina je da taj projekt već godinama postoji, uopće mi nije jasno zašto nisu zatražena sredstva za to. Sava bi postala plovna i mogla bi se koristiti za turističke svrhe, ali i za vodeni gradski prijevoz, takozvani vodeni tramvaj. To su dva infrastrukturna projekta koja nadilaze 4 godine mandata, ali zasigurno kada se u njih krene, tada će to ići.

Moj je prvi cilj napraviti obnovu grada, zatim podići standard života te početi razvijati grad kroz infrastrukturne projekte, modernizaciju i ujednačavanje komunalne infrastrukture u svim dijelovima grada. Zatim, želim prometnu infrastrukturu dovesti u normalu, spustiti željezničku prugu ispod razine zemlje. Cilj mi je i donijeti cjeloviti Generalni urbanistički plan, jer cjeloviti GUP nije donesen od 1971. godine. Do sada smo imali samo takozvani samo točkasti, odnosno interesni GUP. Danas željeznička pruga dijeli Zagreb. Ako se stavi pod zemlju dobiva se zelena trasa od Sesveta do zapadnog dijela grada. Za to postoji novac europskih fondova.

Neće biti situacije da dobijete dozvolu, ali da vam onda zavod za zaštitu spomenika kulture kaže da to ne može. Plastično opisujem - obnova će ići planski, ako je to određeni blok, primjerice Preradovićeva, Teslina, Gajeva i Zeleni val - odmah će se rješavati imovinsko-pravni odnosi i prostorni-planski dokumenti ako nisu riješeni, a do tada zavod za zaštitu spomenika kulture pravi realne elemente zaštite. Ja znam što je problem i znam da se on može riješiti, za razliku od svih drugih kandidata. Neće država obnoviti grad, nego javne zgrade, i to po naputku i strategiji grada.

Kako mislite riješiti problem korupcije i klijentelizma koji su, po ocjeni mnogih, obilježili Bandićevo upravljanje gradom?

Transparentnom gradskom upravom. Građani će moći ocjenjivati rad gradske uprave, imati uvid u sve sklopljene ugovore i uvijek će moći pitati zašto je nešto sklopljeno. Nakon toga, nemate više korupcije. Uvest ćemo puno kvalitetniju priču, to će biti na neki način, dvostrana komunikacija s građanima, po principu, ti zatraži, ja ću zatrčati. Gradska uprava tu mora biti radi građana. Dok god je građanima muka ići u grad i gradsku upravu, to je onda kobno. Ja to godinama gledam, da nije bilo ovog potresa i da nije bilo ovakve devastacije grada, ja se možda nikad ne bih kandidirala.

Da Zagreb nije u ovom stanju, kažete, nikad se ne biste vratili u politiku?

Ne, uopće me to ne zanima. Ja sam iz politike izašla, nisam uzela ni kunu ničega niti sve privilegije. Ja sam otišla na tržište i krenula od nule.

Na izbore izlazite kao nezavisna kandidatkinja. Do sada ste predstavili kandidate za zamjenike, tko će biti kandidati za Gradsku skupštinu?

Kandidati za zamjenike gradonačelnice su dvoje mladih stručnjaka, Kristina Sušac koja će se baviti ekologijom, otpadom i sportom te Ivan Slade Šilović, za digitalizaciju uprave i holdinga. Svaki dan ćemo nekoga predstaviti. Cilj mi je okupiti mlade, energične, ugledne Zagrepčane, ljude koji su obilježili grad, bez obzira tko od kuda dolazio. Naš slogan je Volim Zagreb, i to je motiv okupljanja. Nedavno se našem timu pridružio i pjevač Drago Diklić.

Vaš voditelj kampanje Ante Šimunović još uvijek je član HDZ-a. Šalje li činjenica da je on iz HDZ-a podržao vas, poruku da vas ta stranka, barem dio njenih članova, podržava?

To je njegova stvar. Moji politički korijeni dolaze iz HDZ-a, a ja sam umjereni desni centar. Podržavaju me građani svih političkih opcija.

Vaš tim je šarolik, u njemu je arhitektica Gordana Domić koja se aktivistički protivila projektu Zagrebački Manhattan, ali i Šimunović, a s druge strane, mladi stručnjaci. Mislite da će ih birači prepoznati kao nekoga kome će, uz vas, dati povjerenje da upravljaju gradom?

Pa tim i treba biti šarolik. Ja sam zagrabila u sve sfere društva jer mislim da listu trebaju sačinjavati svi, predstavnici svake sfere ljudi koji žive u gradu. Mislim da će im ljudi dati povjerenje.

Predizborne ankete daju vam snažnu šansu za ulazak u drugi krug. Tko su vaši birači?

Moji birači su iz svih slojeva društva, i mladi i stariji. To su oni koji su se razočarali u sve što se događa, koji su se pasivizirali, meni je drago da moje pojavljivanje izvlači birače na izbore, to mi je kompliment. Drago mi je i da su se svi oni koji su se opredijelili za mene, čvrsto opredijelili.

Kako financirate predizbornu kampanju s obzirom na to da ste nezavisna kandidatkinja?

Kampanju financiram sama, uz male donacije građana i poduzetnika. Iza mene ne stoje nikakve interesne skupine, nikakav krupni kapital, nikakve strane udruge, stranke, iza mene stoji sintagma Volim Zagreb. Svi oni koji su se okupili, učinili su to na temelju onoga što sam predstavila, moje energije, znanja, iskustva i rezultata koje sam imala u prošlosti, a imala sam ih prilično. Oni su uz mene, to je dobra i zdrava klima, iza mene ne stoje stranački uhljebi, nikakvi utezi, moraš ovo ili ono zato što je to tako.

S kim ćete u Gradskoj skupštini biti spremni na suradnju?

Mislim da će biti jako teško sastaviti Gradsku skupštinu. Ako je svima stalo do grada, mislim da bi bilo potrebno napraviti barem u jednom mandatu veliku koaliciju. U toj koaliciji voljela bih vidjeti sve političke blokove.

Svi naši projekti su više-manje slični, ako toliko jako želimo te projekte, a svi se zaklinjemo da želimo, idemo se okupiti i to zajedno napraviti. Konstituirati Skupštinu, napraviti veliku koaliciju, odrediti koji su prioritetni projekti koji se moraju realizirati i onda ih krenuti raditi. Osobno mislim da je to moguće, da bi to bilo jako potrebno, jer ako ćemo trošiti energiju na uspostavljanje vlasti nakon izbora u ovako devastiranom gradu, pitam se jesmo li normalni. Do sada nisam o tome razgovarala s drugim strankama, ali to je ono što bih željela. Ako je Tuđman 1992 godine mogao napraviti vladu nacionalnog jedinstva, onda i mi možemo napraviti takvu gradsku vlast.

Koje su vaše prednosti u odnosu na druge kandidate?

Znam da imam najviše iskustva od svih njih. U svim kriznim situacijama pokazala sam se kao pobjednik, radila sam pravosuđe i tu sam vidjela sva lica politike. Opet sam uspjela u nekim stvarima pokrenuti strukturnu promjenu, započela digitalizaciju zemljišnih knjiga i to na svoju inicijativu, ne radi nekakvog koalicijskog sporazuma. Nisam se promijenila, to isto mislim napraviti i sada. Svi oni koji će podržati moj pristup, dobrodošli su.