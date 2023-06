Skandal u Banjoj Luci: Prevoditeljica krivotvorila prijevod Orbanovih izjava?

Orban je u četvrtak bio u službenom posjetu BiH a nakon susreta s predstavnicima državne vlasti BiH i Federacije BiH u Sarajevu on se u večernjim satima u Banjoj Luci sastao s političarima iz Republike Srpske predvođenim predsjednikom tog entiteta Miloradom Dodikom.

U izjavi novinarima nakon tog susreta Orban je govorio na mađarskom uz simultani prijevod a predvoditeljica je kada je on spominjao BiH koristila naziv Republike Srpske. Krivotvorenje Orbanovih konstatacija moglo se utvrditi tek naknadno u preslušavanju njegovih originalnih izjava no nakon toga nije stiglo nikakvo pojašnjenje niti isprika zbog negativnih reagiranja koje je to prouzročilo.