Sve je na kraju dobro završilo: Vatrogasci obuzdali požar kod Dubrovnika

Dubrovačko-neretvanski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović potvrdio je za N1 da je požar, čije je gašenje otežavala jaka bura, uspješno stavljen pod kontrolu.

'Požar smo oko 22 sata stavili pod kontrolu. Izgorjelo je devet hektara šume i visoke makije. Još uvijek čuvamo požarište i nastavit ćemo s natapanjem terena, ali vjerujem da će sve biti u redu', izjavio je Simović.

Jaka bura otežavala gašenje

Požar je izbio u srijedu oko 20 sati na području Osojnika, nakon čega su na teren odmah upućene vatrogasne snage. Situacija je u početku bila ozbiljna jer je jaka bura pogodovala brzom širenju vatre.

Simović je tijekom večeri upozoravao da stanje na požarištu ne izgleda dobro te da je angažiran velik broj vatrogasaca, uz mogućnost dolaska dodatnih snaga. Ipak, nakon otprilike dva sata vatrogasci su uspjeli zaustaviti širenje požara.

Vatrogasci ostaju na požarištu

Iako je požar pod kontrolom, vatrogasci nastavljaju nadzirati teren i natapati opožarena područja kako bi spriječili ponovno rasplamsavanje vatre.

Uzrok požara zasad nije poznat.