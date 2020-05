U jeku globalne pandemije koronavirusa, koja još uvijek hara i za koju još uvijek nema lijeka, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) prisjetila se ovih dana 25. godišnjice razbuktavanja smrtonosne epidemije ebole, za koju znanstveni svijet također nema efikasan odgovor. Tportal donosi priču o infektivnoj bolesti koja se iznenada pojavila prije 44 godine i potom iznenada nestala, da bi se zatim vraćala u valovima odnoseći tisuće života

Prvi slučajevi ebole zabilježeni su 1976. godine , kad je virus istodobno pogodio Sudan i Kongo, u kojem izvore rijeka po kojoj je bolest i dobila ime. Sve do 2013. godine zaraženo je manje od tisuću ljudi godišnje, no u prosincu te godine u Gvineji se pojavila nova varijacija bolesti koja je proširila zarazu na Sierra Leone , Ganu , Liberiju i Nigeriju .

Ljudi se njome obično zaraze izravnim kontaktom s krvlju, izlučevinama, organima i drugim tjelesnim tekućinama zaraženih divljih, živih ili uginulih životinja. Interhumano širenje zaraze s čovjeka na čovjeka odvija se izravnim kontaktom s krvlju ili drugim tjelesnim tekućinama zaraženih osoba, bilo živih, bilo preminulih. Uz to, epidemiolozi su otkrili da se virus širi nezaštićenim spolnim odnosom s pacijentima do tri mjeseca nakon njihovog oporavka od bolesti.

Poučeni dosadašnjim iskustvima, epidemiolozi su ustanovili da je rizik izlaganja virusu ebole u uobičajenoj komunikaciji izrazito malen. Pritom ističu da je rizik zbog života ili putovanja u zaražena područja također izrazito malen, osim u slučajevima izravnog kontakta s tjelesnim tekućinama osoba oboljelih od ebole ili živih i uginulih životinja. Tijekom epidemije ebole povećan rizik od oboljenja imaju zdravstveni djelatnici koji se skrbe o oboljelima, članovi obitelji oboljelih, ali i svi koji ostvaruju bliski kontakt s oboljelima ili umrlima. Stoga je nužno da zdravstveni djelatnici nose sve propisane zaštitne mjere poput zaštite za oči, respiratora, skafandera, nepropusnih pregača i dvostrukih rukavica te da poštuju procedure postupanja s oboljelima.

Najduže zadržavanje u spermi

Proučavanjem ponašanja virusa ebole znanstvenici su utvrdili da je on izrazito osjetljiv u vanjskoj sredini te da se uništava sapunom, dezinfekcijskim zrakama ili sušenjem. Također je ustanovljeno da se pranjem rublja kontaminiranog tjelesnim tekućinama u perilici rublja uništava virus koji živi vrlo kratko i na površinama izloženim suncu. Proučavanjem ebole posljednjih četiri desetljeća epidemiolozi su otkrili da je bolesnik zarazan cijelo vrijeme prisutnosti virusa u tjelesnim tekućinama, a potvrđeno je da se najduže zadržava u spermi, i to do tri mjeseca nakon ozdravljenja od bolesti čija se smrtnost kreće oko 60 posto.