Situacija je u Londonu naelektrizirana, a još nema odgovora na pitanje: Izlazi li Britanija 31. listopada iz EU?

Britanska kraljica Elizabeta II održala je govor koji je pripremila britanska vlada i koji je usklađen s novim političkim i zakonodavnim programom premijera Johnsona za fazu - nakon izlaska iz Europske unije. Kraljičin se govor u parlamentu smatra simboličnim i zastupnici ga, uz rijetke iznimke, prihvaćaju. No s obzirom na to da premijer Boris Johnson nema većinu u parlamentu, postoji mogućnost da to tijelo odbaci njegov program rada koji je iznijela kraljica. Hoće li Velika Britanija, uistinu, 31. listopada napustiti Europsku uniju?

Iz studija u Londonu za emisiju Otvoreno govorio je Igor Pokaz, veleposlanik RH u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije. Ocijenio je da je situacija u Londonu naelektrizirana i podijeljena te je vrlo teško prognozirati što će se događati i kakav će biti konačni ishod rasprava u parlamentu. Teško je prognozirati hoće li doći do izlaska Ujedinjenoj Kraljevini 31. listopada jer ne ovisi samo o njoj nego i o EU27 - o državama u ime kojih pregovara EK ne bi li se pronašao dogovor temeljem kojeg bi se došlo do uređenog izlaska iz Europske unije, prenosi HRT. 'Pojedini analitičari u zadnjih 2-3 sata javljaju da je taj dogovor još uvijek moguć iako se radi o izuzetno kompleksnom pravnom tipu ugovora gdje je svaki detalj jako bitan', naglasio je. Joško Klisović, saborski zastupnik (SDP), bi želio da EU dopusti odgodu 3 mjeseca a nakon toga se održe novi izbori u Ujedinjenoj Kraljevini gdje bi narod mogao odlučiti i drugačije nego što je odlučio na referendumu za Brexit.

'Sada bi taj referendum bio pojačan novim podacima, ljudi su se osvijestili i znamo da je Brexit prošao temeljem nekih lažnih vijesti, netočnih informacija i manipulacija s javnim mnijenjem koji su radile razne analitičke tvrtke', smatra Klisović. Tihomir Vinković, vanjskopolitički komentator HRT-a se osvrnuo na govor kraljice. Ona je, kaže, bila spikerica. Čitala je govor koji je napisala vlada, iznosila je stajalište Borisa Johnsona, što je zapravo, britanska tradicija. 'Pitanje je što će biti ako se to ne prihvati. Neke stvari zaista nemaju veze s Brexitom - planovi o svemirskoj agenciji, o zaštiti okoliša... ', napomenuo je. Kao predizborni govor 'Kraljica ima tradicijsku ceremonijalnu ulogu iako je ovaj govor bio vrlo propagandni, predizborni, nije dao novu viziju Britanije, nego je bio predizborni govor koji bi mogao govoriti Boris Johnson', složio se je i Goran Bandov, prodekan Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld. 'Imamo osjećaj da je ovo bio predizborni govor, kao da se Britanija sprema na izbore. Često iz Zagreba ili Brisela nemamo osjećaj što je u konačnici Brexit. A to je unutarnja britanska tema koja cijelo britansko društvo zabavlja već dugi niz godina, puno duže nego što se uopće govori o Brexitu kao Brexit. A to je jedan britanski parlamentarni politički sukob', napomenuo je Bandov.