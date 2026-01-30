Sisačko groblje iz horora: Čovjeka ukopali u krivi grob, naplatili pokop živih...

Nova uprava sisačkog gradskog groblja, pregledavajući financije utvrdila je brojne šokantne događaje, od ukopa osobe u porešan grob, do naplate ukopa za žive ljude i prodaje urni po nižoj cijeni od nabavne. Zbog toga razmišljaju i o kaznenim prijavama

Nevjerojatna situacija zbiva na sisačkom gradskom groblju. Na kritike aktualne oporbe, odnosno bivše vlasti o tome da uprava neopravdano podiže cijene pogrebnih usluga, iz uprave su u javnost iznijeli šokantne detalje. "Pošto smo groblje naslijedili u gubitku, 2023. u negativna bilanca bila je 33 tisuće eura, 2025. do preuzimanja groblja taj se iznos udvostručio, pa smo išli detaljno analizirati gdje gubimo novac i naletjeli smo na slučaj odštete strankama, dakle na krivi ukop, gdje je to sve sa sudskim troškovima i troškovima odvjetnika iznosilo 9000 eura", rekao je za Dnevnik Nove TV, direktor gradskog groblja Sisak, Dejan Baiutti.

Ukop naplaćen živim osobama Zasad su utvrdili jedan slučaj u kojem je osoba ukopana u pogrešno grobno mjesto. Rodbina pokojnika podigla je tužbu te je Gradsko groblje u procesu izvansudske nagodbe pristalo platiti odštetu. Ali, to nije sve. "Prilikom inventure, obračuna lijesova, utvrdili smo da dva lijesa nisu na raspolaganju, a nalaze se u skladištu. Uvidom u račune utvrdili smo da su naplaćene dvije sahrane za žive ljude bez ikakvog pravnog ugovora, bez ikakve pravne osnove", rekao je Baiutti. Nakon dvije godine su pokojnici ekshumirani i vraćeni u odgovarajuća grobna mjesta, dodao je. Istaknuo je da nisu kontaktirali obitelji pokojnika jer je to stanje koje su zatekli. To je groblja koštalo 7600 eura.