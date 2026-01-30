Sisačko groblje iz horora: Čovjeka ukopali u krivi grob, naplatili pokop živih...

Nova uprava sisačkog gradskog groblja, pregledavajući financije utvrdila je brojne šokantne događaje, od ukopa osobe u porešan grob, do naplate ukopa za žive ljude i prodaje urni po nižoj cijeni od nabavne. Zbog toga razmišljaju i o kaznenim prijavama
Nevjerojatna situacija zbiva na sisačkom gradskom groblju. Na kritike aktualne oporbe, odnosno bivše vlasti o tome da uprava neopravdano podiže cijene pogrebnih usluga, iz uprave su u javnost iznijeli šokantne detalje.
"Pošto smo groblje naslijedili u gubitku, 2023. u negativna bilanca bila je 33 tisuće eura, 2025. do preuzimanja groblja taj se iznos udvostručio, pa smo išli detaljno analizirati gdje gubimo novac i naletjeli smo na slučaj odštete strankama, dakle na krivi ukop, gdje je to sve sa sudskim troškovima i troškovima odvjetnika iznosilo 9000 eura", rekao je za Dnevnik Nove TV, direktor gradskog groblja Sisak, Dejan Baiutti.
Ukop naplaćen živim osobama
Zasad su utvrdili jedan slučaj u kojem je osoba ukopana u pogrešno grobno mjesto. Rodbina pokojnika podigla je tužbu te je Gradsko groblje u procesu izvansudske nagodbe pristalo platiti odštetu. Ali, to nije sve.
"Prilikom inventure, obračuna lijesova, utvrdili smo da dva lijesa nisu na raspolaganju, a nalaze se u skladištu. Uvidom u račune utvrdili smo da su naplaćene dvije sahrane za žive ljude bez ikakvog pravnog ugovora, bez ikakve pravne osnove", rekao je Baiutti.
Nakon dvije godine su pokojnici ekshumirani i vraćeni u odgovarajuća grobna mjesta, dodao je. Istaknuo je da nisu kontaktirali obitelji pokojnika jer je to stanje koje su zatekli. To je groblja koštalo 7600 eura.
Kupi skuplje, prodaj jeftinije
Baiutti je otkrio i kako su groblja godinama prodavala urne po nižoj cijeni od nabavne, što je, kaže, uz sve ostale nepravilnosti doprinijelo minusu na računu.
"Nije istina to što je gospodin Krička izjavio na gradskom vijeću da je bilo 100.000 eura dobiti na računu. Istina je da se 2024. godina završena s negativnom bilancom, a 2025. je nastavljeno", rekao je.
Zaključio je kako istražuju je li bilo još ovakvih slučajeva, a zbog svega razmišljaju i o podizanju kaznenih prijava.