Sirijska djevojčica provela 45 sati ispod ruševina uz mrtvu majku, podijelila svoje traumatično iskustvo

Desetogodišnja djevojčica Rama Al-Ahmed sa svog bolničkog ležaja na sjeverozapadu Sirije ispripovijedala je groznu priču o tome kako je 45 sati bila zarobljena pored mrtve majke ispod teškog betona, nekoć dijela peterokatnice u kojoj su stanovali

"Majka mi je umrla, no moj brat i sestra i ja smo zaglavili. Vrištali smo i vikali, bilo je veoma tamno i strašno", opisala je tihim glasom. "Bilo je i jako hladno", dodala je. Rekla je da se molila da će umrijeti prije svog brata i sestre jer nije htjela gledati da umiru pred njezinim očima. "A onda je do nas došla voda i jedva smo mogli disati".

"Rama ne zna, no jedan joj prst je amputiran", rekao je iz njezin otac Zuheir Ahmad. "Nismo joj još to rekli. Dovoljno joj je traume", kazao je otac i dodao da sestra i brat imaju porezotine i modrice. ''Izgubio sam ženu, no imam sreće - i dalje imam djecu", rekao je. Ahmad je u vrijeme potresa brinuo o vlastitom bolesnom ocu, nekoliko metara udaljen od svojeg doma. "Kada sam osjetio potres, požurio sam i vidio cijelu obitelj ispod ruševina", kazao je.

Bili su zarobljena gotovo 45 sati. Nevladina organizacija Save the Children upozorila je da "prijeti druga humanitarna katastrofa" nakon potresa koji je u ponedjeljak pogodio Tursku i Siriju i odnio više od 20.000 života. "Situacija diljem sjeverozapada Sirije je kao nijedna druga trenutna kriza u svijetu. Od gubitaka članova obitelji do domova, do nedostatka hrane ili pitke vode, lančana reakcija ove katastrofe pogodila je svako pojedino dijete", rekla je Kathryn Achilles, šefica komunikacija u sirijskoj podružnici organizacije Save the Children.